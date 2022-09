El presidente del Cádiz CF: "Vamos a trabajar para recuperar a la gente"

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se echó a la espalda la responsabilidad de los errores que el club ha cometido en los últimos tiempos.

En la rueda de prensa que ofreció el lunes 5 de septiembre, aseguró que "desde el principio escucho a la gente y lo asumo. No hay una decisión que no pase por mí. Soy el culpable de las decisiones, sobre todo las malas".

"En la digitalización y activación del abono nos hemos equivocado. Se ha rectificado, no es obligatorio activar", abundó el presidente del club.

A su juicio, "la parte buena de lo malo es que crecer y cambiar siempre es complicado. Nadie habló de que ya no hay colas para renovar, de la gente de fuera que no podía sacar las entradas... eso ha mejorado".

"Las cosas que se han hecho mal se mejoran. Si hay problemas en los aseos, se arregla. Si hay problemas con las calzonas azules fuera, pues se arregla", indicó Vizcaíno.

"No estamos equivocando en cosas, reflexionas y lo intentas hacer mejor", comentó el máximo responsable del club, que no eludió la realidad. "Si hay desapego de la gente, que lo hay, tenemos que trabajar para recuperar a la gente, a la gente de la calle, a la que siempre hemos tendido la manos".

El punto de fricción es, a su juicio, que "hemos comunicado mal y hemos tomado algunas malas decisiones. Nadie nos va alabar lo que hayamos acertado y en lo que nos equivocamos lo asumimos".

"No somos perfectos. Cuando te equivocas buscas una solución. Hay cosas que pensamos que no hay que cambiar y otras que sí. Henos rectificado en lo que ha hecho falta", recalcó Vizcaíno.

No cree que sea su peor momento. "Ha habido momentos peores, inherente al fútbol, le daremos la vuelta como hemos hecho siempre".

Sobre los tornos para accede al estadio, explicó que "son los mismos del año pasado". El problemas con los móviles "es de uso y costumbre" y se producen tapones a la entrada.

"Vamos a adaptarnos para que no pase lo de las colas. Esperemos que no haya problemas en el próximo partido", señaló el presidente del Cádiz CF.

Preguntado si hay un ambiente tóxico prefabricado, Vizcaíno fue claro al respecto: "El que crea que la afición del Cádz CF es tonta es que no sabe. Vamos a intentar ganar al Barcelona, vamos a sumar entre todos. Es bonito estar en Primera, entre todos lo vamos a conseguir".