El portero del Osasuna y los penaltis: repitió con Benzema lo que hizo ante el Cádiz CF

La 33ª jornada de Liga que se desarrolla entre semana vivió uno de sus episodios más llamativos en el partido entre el Osasuna y el Real Madrid disputado el pasado miércoles 20 de abril, que activó el recuerdo de un encuentro que el Cádiz CF jugó hace cuatro años y medio.

¿Qué tiene que ver el reciente choque entre el Osasuna y el Real Madrid con el que dirimieron el Cádiz CF y el cuadro navarro el 7 de octubre de 2017? La relación entre un partido y otro se halla en el punto de penalti.

El conjunto blanco venció con solvencia en El Sadar (1-3) y dio un paso caso definitivo para la consecución del título liguero. El triunfo restó importancia a los dos penaltis desperdiciados por Karim Benzema. El 'pichichi' dispuso de dos penas máximas en menos de diez minutos.

El delantero tiró las dos veces por el mismo lado y se topó con el acierto de Sergio Herrera, cancerbero de la escuadra rojilla. No es fácil detener dos lanzamientos desde los once metros y menos ante el máximo goleador del campeonato. Quizás Benzema no tenía esa referencia de un portero que se crece en esas situaciones.

Pero el arquero del Osasuna demostró una vez más su habilidad para impedir el gol en los penaltis. En la campaña 2017/18, el Cádiz CF se enfrentó al cuadro pamplonés en el entonces denominado estadio Carranza.

Un encuentro igualado que al final se acabó inclinando hacia el bando visitante (0-2) con dos tantos en la recta final. Antes de ese par de goles que significó la derrota del Cádiz CF, el equipo amarillo desaprovechó hasta tres golpeos a balón parado desde el punto fatídico.

El árbitro de aquel encuentro, Guillermo Cuadra Fernández, señaló dos penaltis a favor del conjunto que entonces entrenaba Álvaro Cervera. El primero lo tiró Aitor García y Sergio Herrera repelió el esférico para decepción del lanzador y la hinchada cadista.

Del segundo penalti se hizo cargo David Barral. Lo lanzó y de nuevo despejó el balón el portero, una muralla infranqueable como volvió a demostrar unos segundos más tarde. El colegiado ordenó repetir el lanzamiento, Barral colocó el cuero en el punto de los once metros, cogió carrerilla, disparó... y nueva parada del portero. Increíble, pero cierto.

Tres penaltis parados por el guardameta que fueron claves en la derrota del Cádiz CF en aquel envite. La diferencia es que los que detuvo Sergio Herrera ante el Real Madrid no le sirvió para impedir la victoria del líder. Eso sí, una vez más demostró su especialidad.