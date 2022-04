Estado de la enfermería del Cádiz CF

Para el entrenador del Cádiz CF es un alivio que el grueso del grupo esté disponible para la exigente cita de este jueves en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), a partir de las 20:00 horas, contra el Athletic Club de Bilbao. El brutal examen de Barcelona deja un cansancio grande, poco más.

"A priori, de los que estuvieron en la lista no hay bajas. El equipo corrió muchísimo y había futbolistas cansados. Se corrió detrás del balón durante mucho tiempo. Hay 'heridos', entre comillas, y veremos un poco todas las situaciones y haremos la listas. Hubo golpes y sobrecarga, pero nada fuera de lo normal", aclara el preparador catalán, que cuenta con las ausencias seguras de los lesionados Iza Carcelén, Haroyan y Florin Andone. Rubén Alcaraz es alta, tras cumplir sanción en el choque de la Ciudad Condal.

El periodo de descanso entre un encuentro y otro, y el calendario que resta. "Es complicado entrar en esto. Me hubiera gustado tener un día más entre los duelos del Barça y el Athletic. Tener al menos los mismos días que tu rival. Pero no podemos gastar tiempo en ello. Tenemos que pensar en hacer un buen partido porque la afición nos va a llevar en volandas. Y hay que tener claro que el Athletic no va a bajar los brazos".

"Dudas no tengo, sino más alternativas y capacidad, pues tener a todos tan metidos y enchufados es un bendito problema"

Del mismo modo, el técnico del Cádiz CF analizaba las dudas que pueden surgir por el partidazo del 'equipo B'. "Dudas no tengo, sino más alternativas y capacidad. Es una satisfacción plena para los técnicos. Tener a todos tan metidos y enchufados, bendito problema. Acabamos muy contentos por el trabajo del equipo. En casa ante el Betis estábamos tristes porque no merecíamos ese resultado. Se demuestra que tenemos templanza y estabilidad. Nos preocupa lo que nos pasa a nosotros, lo de afuera no lo contemplamos", finaliza Sergio González.