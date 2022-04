Sergio: "Tenemos dos enemigos: el Athletic y nosotros mismos"

Sergio González, entrenador de Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación en la previa del choque contra el Athletic de Bilbao, estando muy presente el logro por el triunfo en el Camp Nou. Un espaldarazo en toda regla para el grupo.

"Un entrenador se siente súper orgulloso cuando todos están tan metidos como aquí en el Cádiz. Creo que lo del otro día fue un ejemplo de un equipo comprometido y una plantilla con mayúscula. Gente que por circunstancias juegan menos minutos no sólo lo aprovecharon, sino que lo hizo de una manera genial. Eso nos activa a todos y da vitalidad para que sigan peleando por el sitio. Me alegro mucho por esos futbolistas que el míster los pone menos. La línea entre los que juegan y los que no es menor. Se sube la competencia y sube el nivel".

El entrenador del Cádiz CF entiende que abre un horizonte distinto tras la decepción sufrida ante el Betis. "Esto ayuda. Al final cuando confirman sensaciones y demuestran el potencial, está claro que al entrenador les da más confianza para mover algo. No teníamos ninguna duda contra el Barça. Lo que pasó en el Nou Camp refuerza a todos", agregando que "no tenemos ninguna duda". "Todos están capacitados. El día del Betis el equipo no sufría, tuvimos la sensación de poder hacer algún cambio. Pero el Betis no nos sometía aunque no nos anticipamos a lo que pasaba en el campo. Quizás ese tiempo para plantearnos un refuerzo fue demasiado tiempo. Las señales del partido no nos llevaban a estar sufriendo. Fe un momento de frustración".

Y aclaraba de nuevo que "los que no juegan no nos sorprendieron; sabíamos el rol de cada uno y ellos hicieron ver que están más que preparados", aclarando que "no hubo mandato a Rubén Alcaraz", por aquello de que ante el Betis vio la quinta amarilla. "Akapo también estaba con cuatro, así como Ledesma. El fútbol son exigencias y no perdonamos nada".

"La experiencia te dice que después de hacer un gran partido ante Barça o Madrid, se puede hacer un mal partido"

Llega el Athletic. "Tenemos dos enemigos: el Athletic y nosotros mismos. La experiencia te dice que después de hacer un gran partido ante Barça o Madrid, y vivir muchos halagos, se puede hacer un mal partido. El primer enemigo es saber cómo vamos a salir. Ha sido la primera victoria allí, que hace historia y es inolvidable, pero hay un partido mañana. Me hubiera gustado una semana más larga pero hay que conectarse ya. Lo que hemos hecho al Barça no vale para ganar al Athletic. Este rival no se va a dejar ir, tiene una gran estructura, un gran entrenador y apuesta por ese 4-4-2 al que Marcelino le saca gran rendimiento. Iñigo (Martínez) vuelve al once y es clave en la salida del balón; tienen dos bandas profundas, una más que otra, y arriba tienen la lucha y la calidad de Raúl García y Williams".

Los duelos ante los vascos. "Ellos son muy buenos en segundas jugadas, los pivotes van a por ellos. Tienen las líneas adelantadas y las segundas jugadas les pueden caer más que a otros equipos. Va a ser una parcela importante que podría llevarnos el partido a nuestro lado. Después de una victoria tan importante tiene las dos lecturas, pero vamos a tratar de conectarnos. Todo lo que sea hablar del Barça es para la historia".