El Athletic espera "al mejor Cádiz de la temporada"

Rueda de prensa de Marcelino García Toral, en la previa del choque contra el Cádiz CF. El preparador del Athletic de Bilbao repasa el estado físico de sus pupilos y las novedades en la expedición. Sancet causa baja por pubalgia, que también acosa a Dani García. Lekue aún está fuera y Villalibre se ve para volver tras su cuarta lesión muscular: "Creemos que va a ser leve, resulta inoportuna en una temporada aciaga y que nos da mucha pena. Con este parón... si no está ante el Atlético, será el siguiente". Simón tiene molestias en el hombro, "pero si juega es porque está apto y si encaja gol no es por eso, excusas las justas para todos, el entrenador nunca las pone y el jugador tampoco debe".

La vuelta de Iñigo Martínez queda confirmada con todas las garantías: "Define sus situaciones muy bien. Su mentalidad es ganadora siempre, siempre, algo que no tenemos en exceso. Va a jugar para nosotros, es importantísimo, el de más rendimiento, de largo sobre el segundo". Y matiza que "el hecho de no ganar no es porque no esté Iñigo".

La presencia en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) debería elevar al Athletic, si bien el temor es pegar otro batacazo. "La última baza y la primera son el compromiso inmediato, independientemente de que esté difícil, tenemos la obligación como profesionales y por la historia del club de competir cada partido con la máxima actitud. Sabíamos que el que nos precede, el Villarreal tiene un potencial... compararlos es estar fuera de lo que piensa el fútbol español".

El escenario del rival del Cádiz CF no es bueno tras el palo ante el Celta. El vestuario estaba abatido el domingo, "y desilusionados". "Estamos fastidiados porque teníamos ilusión, nos salió un partido malo y fue un mazazo duro. Hay que reponerse. En estos 16 meses que llevamos aquí, este año hemos cometido muchísimas menos desatenciones y el equipo ha competido más que la temporada pasada. ¿Que hemos puesto el listón en un sitio y no hemos llegado? Puede ser, quiero ser muy exigente conmigo mismo y pudimos hacerlo mejor en algunos partidos, pero hemos cometido menos borrones y competido en un nivel alto en muchísimas más ocasiones que la temporada pasada".

En cuanto al Cádiz CF, avisó de una realidad que les perjudica. "Están en dinámica positiva y nos vamos a encontrar el mejor Cádiz de la temporada, ya que acaban de ganar a todo un Barça. Nos vamos a encontrar un equipo con un nivel de confianza muy alto, estaban en un túnel y ahora ven la luz, hay que ir con la máxima motivación posible".