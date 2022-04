El arte del speaker del Cádiz: ahora la alineación contra el Athletic en inglés

La alineaciones del Cádiz CF con el nuevo speaker del club, Juan García 'El Ardentía' está dando vueltas por todo el país y parece que el gaditano quiere seguir sin defraudar a sus seguidores dando esta noche en el partido contra el Athletic del Bilbao un paso más para seguir innovando: dará la alineación en inglés.

"La alineación del Cádiz Club de Futbol la daré en inglés, como prometí si le ganaba al Barcelona. Dios hizo su trabajo, no puedo fallarle", anunciaba este miércoles en sus redes sociales. Y es que el speaker prometió hacerlo justo antes de que empezara el encuentro y en el Camp Nou y aunque después bromeó asegurando tras la victoria que era un 'fake' finalmente se atreverá con otra vuelta de tuerca.

MAÑANA LA ALINEACIÓN DEL CÁDIZ CLUB DE FUTBOL, LA DARÉ EN INGLÉS, COMO PROMETÍ SI LE GANABA AL BARCELONA. DIOS HIZO SU TRABAJO, NO PUEDO FALLARLE 😭SERÁ NIVEL ENTRE EL B1 y el C3 (de citroen) Mañana ganamos 💛💙💛💙💛💙 pic.twitter.com/0w8GeZcDsD — JUAN ARDENTIA (@Ardentiadecai) April 20, 2022

"Será nivel entre el B1 y el C3 (de Citroen)", ha dicho con arte Juan, que intentará que sea "nivel primero de ESO mezclado con español para que lo entienda la gente".

Las expresiones del nuevo animador del Cádiz para los partidos no están pasando ni mucho menos desapercibidos y cada jornada trascienden en muchos medios de comunicación nacionales. Él se hace su esquema y se prepara cada partido, aunque que cada vez "las rimas cada vez se me van complicando más". Hasta Alejandro Sanz dio su opinión en una entrevista con el periodista José Yélamo, de La Sexta Noche, y dijo que era un "genio absoluto". "Me encanta además porque representa lo que es el Cádiz también", añadió.

Ardentía llegó al equipo en un momento complicado. Acababan de echar a Álvaro Cervera y con el equipo metido en una dinámica negativa, "con lo que podía ser un marrón". Sin embargo, su llegada ha coincidido con la tendencia positiva del equipo, ahora fuera del descenso, y logrando al fin victorias en casa, esperando sumar este noche una nueva.

Él está muy "contento" con esta experiencia que jamás pensó que viviría y que quiere disfrutar lo que dure. Emprendedor, con un negocio de tatuajes, peluquería y ropa en Cádiz, está en una nube. "Vivir esto es un bastinazo. Cantar un gol del Cádiz allí, en Primera División, ¡quién me lo iba a decir!". Y encima se siente como uno más en el club, con los jugadores y el entrenador Sergio González. "Quillo, ¿qué me vas a decir hoy?", le preguntan. Lo veremos poco antes de las ocho de la tarde en el Nuevo Mirandilla.