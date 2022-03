Las palabras de Alejandro Sanz para el nuevo 'speaker' del Cádiz y el equipo amarillo

Que Alejandro Sanz, hijo adoptivo de Cádiz, está al tanto de lo relacionado con su tierra y la de su familia lo ha demostrado varias veces. Y si te entrevista otro gaditano, como el periodista José Yelamo, la referencia a Cádiz y al Cádiz no podía faltar.

Sanz, que se encuentra promocionando la gira que le traerá al estado 'Nuevo Mirandilla' este verano con su nuevo disco, atendió al programa 'La sexta noche' que presenta Yélamo y como cadista éste no perdió la oportunidad para hacerle una pregunta que le hiciera al artista 'mojarse' con el equipo amarillo: "Has dicho que eres del Madrid, por tu padre, también del Betis y también te he escuchado que eres del Cádiz. Entonces vamos a quedarnos con uno que tiene que ser el Cádiz, vamos a darle un mensaje a los cadistas".

Gracias @AlejandroSanz por este ratito hablando de Andalucía, de nuestra tierra y hasta del @Cadiz_CF 💛Un privilegio pic.twitter.com/IVqvRBaxmT — José Yélamo (@jjyelamo) March 20, 2022

La respuesta del cantante no demostró su cariño por el equipo. "Yo amo al Cádiz", dijo. "El Cádiz es una emoción, una sensación, esta vivo pase lo que pase y yo creo que eso representa muy bien a la ciudad y lo que es el cadismo".

Pero además Sanz dio otra sorpresa. "El nuevo 'speaker' del Cádiz, ese sí que tiene una entrevista", apuntó al presentador. "Es un genio absoluto", señaló sobre Juan Ardentía, que desde hace unos partidos le ha dado su toque característico al anuncio de las alineaciones del equipo amarillo, a los cambios o incluso al momento de conocer los minutos de descuento. "Me encanta además porque representa lo que es el Cádiz también", añadió.

Queda claro la pasión de Alejandro Sanz por todo lo que huela a Cádiz. El artista fue el Rey Melchor de su Cabalgata en 2020, ha sido pregonero del Carnaval e es hijo adoptivo. Además tiene lo es también de Algeciras y Alcalá de los Gazules, la tierra de su madre y donde tiene una calle a su nombre. Desde este 28 de febrero es también hijo predilecto de Andalucía junto a su padrino, el jerezano Manuel Alejandro.

Tras el aplazamiento de la gira por el covid, se espera que por fin este 8 y 9 de agosto, Sanz de sus dos conciertos en la ciudad de Cádiz, donde estarán las canciones de su último disco 'Sanz', que incluye una canción de Manuel Alejandro y un homenaje a Paco de Lucía.