El motivo de Competición para no sancionar a Vinicius da argumentos al Cádiz CF por el gol ilegal del Elche: el desastre del VAR

La sorprendente resolución del Comité de Competición en la que no sanciona a Vinicius pese a agredir a Hugo Duro en el partido entre el Valencia y el Real Madrid podría servir de argumento para el Cádiz CF en su intento de buscar justicia tras el escándalo que sufrió en el encuentro ante el Elche de la primera vuelta.

Competición ha estimado las alegaciones del conjunto blanco porque el colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea revisó unas imágenes sesgadas que le llegaron desde el VAR. No llegó la secuencia del agarrón por el cuello de ocho segundos de Hugo Duro al brasileño ¿Y quién estaba al frente del VAR? Ignacio Iglesias Villanueva, el mismo que en el partido entre el Cádiz CF y el Elche.

En aquel envite entre amarillos y franjiverdes disputado en el estadio Nuevo Mirandilla (17ª jornada), el árbitro de campo Carlos del Cerro Grande dio validez al gol del empate de los visitantes (1-1) en el minuto 81 tras no recibir el aviso desde el VAR de la existencia de fuera de juego. Villanueva Iglesias se comió una posición irregular de un jugador del Elche y saltó el escándalo. Un fuera de juego no admite interpretación: lo es o no lo es. Pero aquello quedó sin solución y dos puntos menos para los amarillos que pueden ser claves para la salvación.

Para la entidad cadista, no se trató de un error humano sino de una negligencia porque el fuera de juego es un hecho objetivo no sujeto a interpretación, aunque sus recursos cayeron en saco roto. Pidió sin éxito la repetición del encuentro desde el minuto 81 con el gol anulado al Elche.

Cuatro meses después de aquel duelo, Competición deja sin efecto la cartulina roja a Vinicius pese a su agresión y en su resolución emplea una explicación de la que podría valerse el Cádiz CF para seguir pidiendo que se repare la injusticia cometida en su choque frente al Elche.

Sobre la roja a Vinicius, el órgano disciplinario señala que "la apreciación del colegiado estuvo determinada por la omisión de la totalidad del lance sucedido, lo que vició a radice (de raíz) la decisión arbitral. El hecho de que le fuese hurtada una parte determinante de los hechos le abocó (al árbitro de campo) a adoptar una decisión arbitraria. Y ello porque le fue imposible valorar de modo adecuado lo que ocurrió, pues en el procedimiento necesario para la adopción de tal decisión se habría producido la omisión de un trámite indispensable para la misma que hubiera podido ser legítima y legalmente adoptada".

El árbitro del campo del Cádiz CF-Elche adoptó una decisión errónea inducido por un grave fallo del VAR que le impidió tomar la decisión adecuada. Aunque es un caso diferente al del Valencia-Real Madrid, puede guardar cierto paralelismo.

El Comité señala que, en el caso de las imágenes sesgadas en el Valencia-Real Madrid, "concurre una circunstancia extraordinaria, grave y totalmente inusual, que determina que la decisión adoptada por el colegiado reflejada en el acta incurre en una patente arbitrariedad, pues se adopta sobre una base ficticia alterada y parcial, lo que ha determinar que incurre en una manifiesta falta de validez para fundamentar en la misma una sanción".

Cabe preguntarse si en el caso del Cádiz CF-Elche concurrió una circunstancia extraordinaria, grave e inusual, como parece que así fue. Y si esa circunstancia determinó la decisión del colegiado, como parece que también sucedió. Todo el mundo es consciente de

¿Cuál es el problema para el Cádiz CF? Que Competición entra a valorar el acta y en el acta de duelo ante el Elche no reflejaba nada del gol ilegal ni de la actuación del VAR.