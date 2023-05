Villarreal - Cádiz CF: Sergio González pone la cifra de puntos para lograr la permanencia

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, anuncia la intención del equipo de ir a Villarreal a presentar batalla por la victoria frente a un contrincante muy complicado. Una misión a la que no renuncia pese al indiscutible potencial del adversario. El técnico ofreció sus impresiones previas al partido de la 36ª jornada de Liga en la rueda de prensa que dio el martes 23 de mayo, un día antes del choque que se disputa en el estadio de la Cerámica

"El equipo tiene ganas de hacer bien las cosas, de hacer su camino", aseguró el técnico en su comparecencia. "Tenemos una oportunidad de pelear por tres puntos que nos darían mucho". La ambición es tan alta como la dificultad del envite: "Vamos con la idea de hacer un buen partido ante un rival muy difícil".

El preparador cadista destacó las cualidades del Villarreal. "Es un equipo que llama al atención porque es capaz de exponer el balón desde el saque de puerta sacándolo desde su área y también de tener una transición con jugadores rápidos y muy buenos que ocupan bien los espacios y son fuertes. Es un equipo con muchos recursos".

El planteamiento del Cádiz CF se verá cuando empiece a rodar el esférico. "Vamos a ver si presionamos o esperamos, el partido tendrá fases y tenemos que activarnos mucho", explicó Sergio, que subrayó la necesidad de "tratar de no perder la pelota e intentar hacerles correr hacia atrás". Sí expresó que "tenemos que ser nosotros, tapar pases por dentro y tener seguridad por fuera. Hay que estar preparados para estar metidos desde el principio, es nuestra obligación".

Las miradas de muchos aficionados también están puestas en los partidos de los rivales directos del Cádiz CF, pero el entrenador no quiere desviar la atención y se centra en su encuentro. "Tenemos que focalizarnos en nosotros, tener nuestro camino".

Y recalcó con qué puntos puede conseguir el Cádiz CF la salvación. Mantiene el cálculo que hizo semanas atrás. "Insisto en que son 41 puntos y tenemos la primera oportunidad de llegar a ellos en Villarreal. Con 41 son suficientes. Que todos los veamos así e ir con confianza al partido". Los amarillos suman 38 a falta de tres capítulos para el epílogo.

El cuadro gaditano tiene cerca el objetivo, aunque aún no lo ha culminado y el técnico huye del exceso de confianza. "El equipo sabe que no está nada hecho", afirmó con contundencia el preparador cadista. "Nos faltan puntos y la gente es realista y responsable, sabe que no hay hecho nada y que queda mucho por hacer", remató Sergio.