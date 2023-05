El reto del Cádiz CF un año después de la milagrosa salvación en Vitoria

El 22 de mayo de 2022 es una fecha grabada con letras de oro en las páginas de la historia del Cádiz CF. Hace justo un año, el conjunto amarillo consiguió la permanencia en Primera División. Fue de uno los logros que entró directamente a la lista de los más agónicos en la trayectoria de la entidad.

Y es que el Cádiz CF llegó a la última jornada de Liga en posición de descenso, en la 18ª. Tenía que ganar a domicilio al Deportivo Alavés (el cuadro vitoriano ya estaba en Segunda División) y esperar a que no lo hiciese el Mallorca en el campo del Osasuna o el Granada en casa ante el Espanyol. Lo tenía complicado.

El conjunto gaditano hizo los deberes con una ajustada victoria (0-1) en Mendizorroza con gol de Anthony 'Choco' Lozano. El Mallorca, que no había ganado fuera en toda la segunda vuelta, no falló en Pamplona con un cómodo triunfo (0-2), pero el que se atascó fue el Granada, que no pudo pasar del empate a cero en el Nuevo Los Cármenes después de fallar un penalti que de haber transformado hubiese mandado a Segunda al Cádiz CF.

El equipo amarillo se libró por los pelos del descenso y un año más de tarde de nuevo se ve envuelto en la lucha por la salvación a falta de tres capítulos para el final. Después del sufrimiento extremo de hace doce meses, el objetivo es amarrar el objetivo con algo más de holgura. Lo antes posible sin tener que mirar a los demás.

El reto del Cádiz CF es no tener que llegar a la última jornada para renovar la estancia en la élite. Y en el caso de que aún no tenga hecha la tarea cuando viaje a Elche, que al menos dependa de sí mismo. No hay peor escenario que estar en manos de otros a la hora de la resolución. Es difícil que se repita un milagro como el del año pasado.