Cala no se calla y vuelva a cargar contra Diakhaby: "Estás más que retratado"

Los insultos racistas recibidos por Vinicius en el partido entre el Valencia y el Real Madrid disputado el pasado domingo 21 de mayo en Mestalla han reabierto una herida que se remonta dos años en el tiempo, producida en aquel encuentro entre el Cádiz CF y el conjunto che que se jugó en abril de 2021.

En aquel duelo en el Nuevo Mirandilla, el Valencia abandonó el terreno de juego tras asegurar Mouctar Diakhaby que había recibido el insulto "negro de mierda" por parte de Juan Cala, algo que negó el jugador local.

Aquel episodio levantó una enorme polvareda pero a la hora de la verdad no hubo la más mínima prueba de que el futbolista del Cádiz CF lanzase un improperio racista. Por más que se investigó, nunca se pudo demostrar, por lo que la cosa quedó como la palabra de uno contra la del otro.

Con el paso del tiempo, cada uno mantiene su versión. A raíz del los insultos que Vinicius recibió en Valencia, los dos se han enzarzado en un cruce de mensajes en twitter.

El primero en manifestarse fue Cala, contundente contra Gabriel Paulista, el propio Diakhaby la afición valencianista. "Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", soltó el lebrijano el domingo.

Diakhaby le contestó el lunes sin pelos en la lengua. "Sigues hablando porque te han protegido muy bien así que cállate un rato", replicó el francés.

Pero ahí no quedó la cosa. Cala le respondió con dos mensajes en los que no se mordió la lengua. Le dejó claro que no se va a callar. "No, no me voy a callar porque tengo los mismos derechos que tú, los mismos, ni más ni menos Solo digo que ayer hubo un incidente de racismo en vuestro estadio y ni tú, ni tu colega os vi en el campo sacando al equipo a favor de Vinicius".

Y dijo algo aún más concluyente el jugador del Cádiz CF: "y si, si a mi compañero Momo, o Choco, o Theo o Awer un tío en la grada lo insulta ten por seguro que soy yo, no la policía, el que saca al energúmeno del estadio. En la vida como he dicho todo el mundo acaba en su sitio. Y tu con tus hechos ya estas más que RETRATADO".