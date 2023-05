La reacción de Cala tras los insultos racistas a Vinicius en Valencia: "el tiempo pone a cada payaso en su sitio"

El partido entre el Valencia y el Real Madrid disputado el domingo 21 de mayo quedó manchado por los insultos racistas que recibió Vinicius. El resultado quedó en un segundo plano ante la gravedad de un hecho. El lamentable episodio que se vivió en Mestalla provocó la reacción de un jugador del Cádiz CF.

Juan Cala fue acusado de proferir un insulto racista a Diakhaby durante el Cádiz CF - Valencia disputado en 2021. Los jugadores del cuadro che abandonar el césped y se montó un lío enorme en días posteriores. Cala fue señalado por el valencianismo y sufrió una persecución mediática (aquella portada de un diario deportivo nacional), pero nunca se pudo demostrar que insultó a Diakhaby por más que se investigó el caso.

Cala siempre mantuvo que nunca insultó al jugador del Valencia. Dos años después, miles de seguidores insultaron gravemente a Vinicius en Mestalla y en el Valencia no lo ven tan mal. Eso es lo que denunció Cala con un tuit después del encuentro.

El defensa central del Cádiz CF siempre habla claro. No se corta un pelo y se pronunció de manera muy clara en su mensaje. Señaló a Gabriel Paulista, el futbolista del Valencia que incitó a su equipo a marcharse del terreno de juego en el antiguo Carranza. Y sin citarlo directamente también aludió a Diakhaby, a que citó como "el amigo" en modo irónico.

El mensaje de Cala es el siguiente: "Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio".

El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio. — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) May 21, 2023

Muy contundente el zaguero cadista, que no dudó en utilizar la palabra payaso para dirigirse a aquellos que en su día le acusaron de racista.