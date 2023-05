La hipocresía de la RFEF, que ahora cesa al árbitro del VAR del partido Cádiz CF - Elche tras una queja del Real Madrid

El pasado 16 de enero, se vivió quizás el episodio más escandaloso desde la implantación del VAR. En el minuto 81 del partido del Cádiz CF contra el Elche disputado en el estadio Nuevo Mirandilla (jornada 17), el conjunto visitante marcó el gol del empate a uno en una acción en un fuera de juego que no fue detectado por el vídeo arbitraje.

Si por algo se creó el VAR fue precisamente para los fueras de juego. Los encargados disponen en cada encuentro de una decena de cámaras para analizar cada acción. Pero extrañamente no vieron el fuera de juego del Elche que impedía la victoria de un Cádiz CF al que ese grave error le costó la pérdida de dos puntos. La competición quedó adulterada por un fallo no interpretable. Un fuera de juego lo es o no lo es. Le birlaron dos puntos a los amarillos y no pasó nada. Ahora tendría 40 y no 38 con la salvación casi asegurada.

El responsable del VAR en aquel partido fue Ignacio Iglesias Villanueva, que hasta llegó a pedir perdón en un comunicado. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) también sacó un comunicado echando balones fuera.

El Cádiz CF consideró desde el principio que, más allá de un error, se trató de una negligencia y viene reclamando la repetición del partido desde el minuto 81 con el gol anulado al equipo ilicitano.

Las quejas y las medidas de la entidad cadista han caído en saco roto. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pasado olímpicamente del Cádiz CF e Iglesias Villanueva ha seguido ejerciendo su puesto en el VAR como si nada.

El Cádiz CF, un club pequeño, ha sido ninguneado, pero ahora, cuatro meses después de aquel escándalo, la RFEF y el CTA sí toman decisiones. Lo hacen no por lo que le pasó al Cádiz CF, sino justo después de un duro comunicado del Real Madrid

En el choque entre el Valencia y el Real Madrid disputado en Mestalla el domingo 21 de mayo, Vinicius fue expulsado después de que el colegiado del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, viese por el monitor imágenes servidas desde el VAR en las que sólo se apreciaba el manotazo en la cara del futbolista del Real Madrid a Hugo Duro.

Era imágenes cortadas porque no aparecía el agarrón por el cuello de más de ocho segundos que sufrió Vinicius por parte de Hugo Duro, que también tendría que haber sido expulsado. El encargado del VAR era Iglesias Villanueva, el mismo que estuvo en el Cádiz CF-Elche.

La queja del Real Madrid tuvo un efecto inmediato. Horas después del duro comunicado del conjunto blanco, Iglesias Villanueva fue cesado y además caerán otros cinco árbitros de VAR. Se ve que no es lo mismo perjudicar al Cádiz CF que al Real Madrid. Y eso que el conjunto blanco tiene toda la razón. El problema n es el Real Madrid, sino la Federación. A la hora de la verdad, sale más barato equivocarse contra el modesto. Se destapa la hipocresía de la RFEF y el CTA. Maltrato al pequeño y miedo al grande.