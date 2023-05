Diakhaby responde a Cala: "Te han protegido, cállate un rato"

El central franco-guineano del Valencia, Mouctar Diakhaby, mostró este lunes 22 de mayo su apoyo al brasileño Vinicius Junior tras mandar callar al defensa de Cádiz CF Juan Cala, acusado por el jugador valencianista por insultos racistas hacia él en 2021 y que puso un mensaje en su cuenta de twitter durante el Valencia-Real Madrid.

"¿Hoy Paulista y el amigo (en referencia a Diakhaby) no se han ido del campo dolidos, no? Hoy no hay comunicados, ni vídeos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", puso el domingo Cala en su cuenta personal de la red social,

Tras el mensaje del futbolista del conjunto amarillo, Diakhaby le contestó que "sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato".

Además, el central valencianista expresó que "y sí, por supuesto que apoyo a Vinicius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos. No decir nada es ser cómplice".

El altercado entre Cala y Diakhaby se produjo en el encuentro entre el Cádiz CF y el Valencia disputado en el estadio Nuevo Mirandilla en abril de 2021. Supuestamente, Cala llamó "negro de mierda" al jugador a la media hora de partido, según denunció Diakhaby, lo que provocó que el Valencia se retirara del terreno de juego. Posteriormente, el equipo regresó sin Diakhaby para reanudar el partido y emitió un comunicado defendiendo al jugador y pidiendo la investigación del caso, que fue archivado tras no encontrarse pruebas.