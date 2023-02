Las lágrimas de Chris Ramos en su presentación en el Cádiz CF: "Lo voy a dar todo"

El Cádiz CF presentó el jueves 2 de febrero a tres jugadores de una tacada: Jorge Meré, Sergi Guardiola y Chris Ramos. Este último, natural de Cádiz, adquirió un lógico protagonismo al estar rodeado de familiares y amigos.

Chris Ramos no pudo contener la emoción. No era un día cualquiera para él. Era el día de la presentación en el club de sus amores, con el que siempre había soñado jugar y al que llega con 26 años dispuesto a ofrecer lo mejor. Por eso no paró de decir que lo va a dar todo por el equipo.

Se le escapó alguna lágrima durante un intervención en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla. Lo primer que hizo es ser agradecido. "Doy las gracias al Cádiz CF por el esfuerzo que ha hecho para que pueda estar aquí. Para mí es un orgullo, lo es todo, ver aquí a mi familia y mis amigos es muy especial, es el día más feliz de mi vida".

Ya se le había entrecortado la voz. Emocionado, continuó su intervención con puro sentimiento, con la palabras que salieron del corazón. "Cualquier niño gaditano y cadista sueña con un día como hoy. Voy a darlo todo por estos colores, estoy muy feliz".

El delantero explicó que todos estos años antes de llegar al Cádiz CF "me han servido para coger experiencia, vengo con toda la ilusión, vengo a darlo todo, a dejar a este equipo en la élite y vamos a luchar por ello".

Reconoció el ariete que se trata de "un salto importante, es lo que buscaba, estar en el Cádiz CF en Primera y es una oportunidad muy grande. Lo daré todo, intentar hacerlo lo mejor posible con mis cualidades, físico velocidad y juego aéreo"

Chris Ramos se reencuentra con Sergio González, con quien coincidió hace algunos años en el Valladolid. El futbolista ha cambiado mucho. "El míster me dio la bienvenida. No soy la misma persona de hace unos años cuando estuvimos juntos, los años te hacen crecer y he crecido mucho en lo personal y en lo futbolístico. Va a salir todo bien".