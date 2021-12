Los cuatro jugadores del Cádiz CF que en 10 días pueden firmar por otro equipo

El nuevo año que comenzará en un breve plazo de una decena de días abrirá un novedoso escenario para varios futbolistas que todavía pertenecen al Cádiz CF. La cuenta atrás ya ha empezado.

Hay cuatro jugadores que finalizan su contrato el próximo 30 de junio de 2022: Carlos Akapo, Marcos Mauro, Álex Fernández y Salvi Sánchez.

El futuro es a día de hoy incierto para los cuatro. ¿Continuarán en el conjunto amarillo o cambiarán de aires?A partir del 1 de enero, es decir, desde finales de la próxima semana, son libres para negociar con cualquier club. Tienen la posibilidad de firmar por otro equipo, al que se incorporarían a partir del 1 de julio.

¿Hay alguna opción de que alguno de los afectados renueve su contrato con el Cádiz CF? No hay nada imposible, pero en este momento no parece fácil.

El caso más llamativo es el de Salvi. El extremo es el jugador de la plantilla actual con más partidos oficiales disputados con los amarillos, un total de 229, el 17º en toda la historia de la entidad. Lo normal es que al final de la presente campaña figure en el top 15.

El sanluqueño llegó con el equipo en Segunda División B y con el Cádiz CF debutó en Segunda A y en Primera. Fue partícipe de dos ascensos y de la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría.

Recorre su séptimo curso y nada se sabe de su posible renovación, que a día de hoy no parece próxima porque no hay acercamiento entre el club y el futbolista. Antes del 31 de diciembre no habrá novedades sobre su futuro y si el jugador lo considera oportuno, podrá atender ofertas de otros equipos a partir del 1 de enero.

Álex Fernández vive su quinta temporada como cadista, que podría ser la última tras la ruptura de las negociaciones entre las dos partes, que llegaron a hablar de la renovación aunque no hubo acuerdo. De hecho, el club llegó a retirar su oferta.

El 8 del conjunto gaditano es el máximo goleador de la plantilla del presente (acumula una treintena de tantos en sus cinco campañas, tres en la actual) y ejerció un papel principal tanto en el ascenso a Primera como en la salvación. En el ejercicio 2021/22 es el medio que acredita más minutos sobre el césped (1.139), aunque no siempre en el centro del campo.

Salvo un giro en las próximas semanas o meses, la continuidad del madrileño más allá del próximo 30 de junio parece bastante complicada. En los últimos meses han sonado varios equipos que podrían interesados en su servicios, sobre todo el Betis. En un par de semana es libre de firmar con el que llegue a un acuerdo.

Carlos Akapo suele ejercer el rol de suplente en su tercera sesión con los amarillos. Firmó un partidazo en el Bernabéu contra el Real Madrid, su mejor actuación como cadista. Sin embargo, si no hay movimiento cambiará de aires la próxima campaña. No ha recibido una oferta de renovación por parte de la entidad cadista.

El caso de Marcos Mauro es parecido. No tiene oferta para renovar y su destino parece lejos del Cádiz CF más allá del 30 de julio. Su última renovación, en verano de 2020, resultó muy compleja. Este curso, el quinto en el club, desempeña un rol secundario, con poco tiempos sobre el terreno de juego.

Álvaro Negredo y Jenso Jonsson también acaban contrato al final de la presente temporada, pero con cláusulas de continuidad si el equipo se mantiene en Primera y participan en un determinado número de encuentros. Si no se cumple alguno de esos requisitos, quedarían libres.

El vínculo laboral de Víctor Chust y Florin Andone con el Cádiz CF expira también el 30 de junio, en ambos casos por cesiones que llegan a su fin. El defensa volverá al Real Madrid y el delantero regresará al Brighton & Hove Albion, aunue en su caso podría adelantar el retorno al mes de enero.