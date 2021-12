La enfermería del Cádiz CF se llena antes de Navidad

El parón liguero permite al Cádiz CF tomarse una semana de descanso antes de regresar a los entrenamientos el próximo lunes 27 de diciembre.

El meritorio empate a cero obtenido ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu aporta tranquilidad a la plantilla cadista durante las vacaciones de Navidad. El equipo continúa en zona de descenso pero con la moral por las nubes tras ese punto y las buenas sensaciones defensivas que ofrecieron en el choque contra el líder del campeonato.

El descanso pilla al Cádiz CF con la enfermería llena. José Mari, que acumula cuatro meses de baja, era el único paciente pero en los últimos días se sumaron varios jugadores. El club no da partes oficiales sobre el estado de los jugadores, pero hay varios que están tocados. El parón da margen para la recuperación.

El último en caer fue Anthony 'Choco' Lozano. El delantero más en forma del conjunto amarillo (atesora cinco goles esta temporada) no llegó a terminar la primera parte frente al Rea Madrid al sentir un pinchazo en los isquiotibiales de su pierna derecha.

El hondureño sufre una lesión que en principio le hace llevar colgado el cartel de duda para el partido ante el Sevilla programado para el lunes de 3 de enero en el Nuevo Mirandilla (antes Carranza). Juega a su favor el tiempo que aún resta para la primera cita de 2022 y quizás pueda estar disponible si la dolencia es leve y puede entrenar los días previos al duelo andaluz.

Antes que Lozano se lesionó Santiago Arzamendia, en su caso durante el encuentro contra el Granada, en el que marcó su primer gol como cadista. El paraguayo estaba cuajando su mejor actuación, pero ya no salió en la segunda mitad debido a una lesión muscular que le impidió entrar en la convocatoria para los envites antes el Albacete (Copa del Rey) y Real Madrid.

Salvi también tiene problemas físicos que son nuevos. El extremo no podía jugar en el Bernabéu al estar sancionado (fue expulsado en la cita ante el Granada), pero no viajó al Albacete para el choque copero al sufrir molestias en un gemelo. Si no surgen contratiempos, podrá trabajar con normalidad cuando se reanuden los entrenamientos.

Se espera que Iza Carcelén también pueda unirse a las sesiones en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a partir del lunes si entonces ya ha superado la lesión muscular en una pierna que sufrió en la segunda parte del partido ante el Elche. El lateral se perdió los tres siguientes duelos (Granada, Albacete y Real Madrid), aunque tratará de llegar a tiempo al último compromiso de la segunda vuelta.

Por último, Florin Andone, autor del gol del triunfo ante el cuadro manchego en el estadio Carlos Belmonte, no pudo ser inscrito en el acta del partido ante el Real Madrid al encontrarse enfermo. Tiene esta semana para ponerse bien e incorporarse al trabajo el lunes.