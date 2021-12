El lado más personal de Ledesma: "Me gustaría tirarme en paracaídas"

El portero del Cádiz CF Jeremías Conan Ledesma se ha sometido al test social realizado por el club para ofrecer su lado más personal. El arquero, titular indiscutible, cumple su segunda temporada en el conjunto amarillo, al que llegó procedente de Rosario Central, equipo de su Argentina natal.

- Ciudad o país más bonito que has visitado.

-"Madrid me gustó mucho como ciudad. Tokyo también me impresionó".

- Referente no deportivo.

-"No tengo uno realmente. Obviamente admiro mucho a la gente que transciende en el tiempo como escritores, artistas… Yo creo que es la gente que está tocada por la varita. Y ellos son los que elegiría, pero no sabría decirte uno puntual".

- Si no fueras futbolista, serías…

-"Militar".

- Comida favorita.

-"Asado".

- Fruta favorita.

-"Mandarina".

- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?.

-"Estar con mi mujer y mis dos hijas".

- ¿Tienes mascota?.

-"Un perro. Un boxer llamado Cabito, Cabo. Ahora está en Argentina con mis padres. No podría traerle ya que podría pasarle algo en el avión y no podría vivir con ese remordimiento".

- Canción favorita.

-"Hay muchas canciones de folklore argentino que hablan sobre su tierra, de nuestra tierra. Esas me gustan pero no tengo una favorita".

- Artista/Grupo favorito.

-"Los Huayra me gusta mucho. Es un folklore argentino. La verdad es que escucho mucha Cumbia, que es lo que normalmente escuchan los jóvenes".

- Última serie y película que has visto.

-Serie: Atracadores.

-Película: La Patrulla Canina, con mi hija.

- Película favorita.

-"Una película que siempre veo es Gladiator. Después Rambo y películas de estilo bélico".

- ¿A qué país te gustaría viajar?

-"Me gustaría visitar Italia y Estados Unidos".

💛💙 Conan Ledesma se somete al test social del #CádizCF



📺 Vídeo completo en https://t.co/3rRrShdnhZ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 21, 2021

- Lugar que te proporciona tranquilidad.

-"El río me da mucha tranquilidad. Y pescar me aporta muchísima paz".

- Otro deporte que no sea fútbol y te guste.

-"No lo puedo practicar, pero me gusta ver el Rally".

- Una experiencia que te gustaría vivir.

-"El día de mañana me gustaría poder surfear, tirarme en paracaídas. Me gusta bastante la adrenalina, por lo que me gustaría hacer deporte extremo el día de mañana, tener esa sensación".