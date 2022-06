El emotivo mensaje de Víctor Chust a la afición del Cádiz CF

Víctor Chust aprovechó al máximo su estancia de una temporada en el Cádiz CF cedido por el Real Madrid. El defensa superó todas las expectativas hasta el punto de ser el central del plantel amarillo que más minutos jugó. Se curtió en Primera División y se va con la mili hecha. Su buen rendimiento le llevó a la selección española sub'21. Regresa al campeón de Liga y 'Champions' a la espera de conocer su futuro, que podría pasar por un conjunto italiano. En el Cádiz estarían encantados de volver a contar con él.

El valenciano se muestra feliz por una experiencia que ha vivido a tope. Se ha empapado de cadismo y se va convertido en un cadista más, satisfecho con el deber cumplido de la permanencia a la que contribuyó con su buen hacer en las tareas defensivas. El futbolista de 22 años hace una análisis de la campaña 2021/22 en declaraciones a los medios oficiales de la entidad cadista.

Balance de la temporada: "Muy positivo a pesar de que hemos pasado muchas dificultades. Lo importante es que el equipo siempre ha creído, hemos sido una familia y junto a la afición que siempre nos ha apoyado en los momentos malos, lo hemos sacado adelante".

El mejor momento del curso: "El último partido porque teníamos muchas cosas en contra y el equipo creyó hasta el final. Muy felices, especialmente por la afición porque es de Primera y se merecía estar aquí".

El peor momento: "Al principio. Éramos muy irregulares, no nos encontrábamos cómodos, pero eso cambió afortunadamente. Gracias a ese gran cambio hemos conseguido la permanencia. Esto es muy bonito".

Mensaje dirigido a la afición cadista: "Gracias a todo el cadismo por el cariño que me han a mí personalmente durante toda la temporada, cuando jugaba menos y ahora al final cuando he jugado más. Es una afición de 10 y así lo he sentido. Gracias también por el apoyo a los compañeros".