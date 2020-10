"Para nosotros es una debacle no tener al público en el campo"

Vizcaíno sabe que están expuestos a la disconformidad del cadismo con el equipo que ha quedado hasta que vuelva a abrir el mercado de incorporaciones a mitad de temporada. Pero el presidente saca una lectura favorable de esa presión porque entiende que ayuda a ser mejores. Y, bajo su mando, el Cádiz CF no escatima esfuerzos para ser cada día mejor.

"Es bueno que nos exijan. Me quedo con Salvi, que lo ha querido un equipo de Primera y ni escuchamos. Iza Carcelén es una barbaridad. El Pacha, Juan Cala, Fali, Marcos Mauro. Me quedo con absolutamente todos porque todos tienen algo que decir. Tenemos que darle oportunidad de demostrar su nivel en Primera. A partir de ahí, acepto las críticas e incluso creo que son convenientes", ha explicado.

También se refirió a la posible sanción de la FIFA, por el 'caso Momo Mbaye' con el Watford, así como a lo que puede deparar la apertura de la segunda ventana para hacer operaciones en invierno. "Creemos que llevamos razón. Es desproporcionado. Si nos sancionaran, que creemos que no va a pasar, entendemos que ocurriría en el mercado de verano. Por otro lado, para que entren jugadores, tendrán que salir. Tenemos solvencia para que esto pudiera pasar. La idea es hacer crecer al equipo arrancando desde Segunda y consolidándonos en Primera División".

El máximo dirigente no se atreve a dar una fecha de vuelta de la afición a las gradas, pero habló de la dura realidad y de lo mucho que afecta al Cádiz un estadio sin afición. "Hemos jugado nueve partidos sin público y de los nueve hemos perdido seis, hemos empatado dos y hemos ganado uno. Para nosotros es una debacle no tener público en los estadios, pero es una norma para todos. Ahí están los números. Hemos pasado de ser un equipo solvente en casa a que venga cualquier equipo y se lo lleve". Eran las palabaras de Vizcaíno ante una realidad contra la que no tiene manera de luchar y que se une de forma importante a la dificultad de pelear por la permanencia en Primera.