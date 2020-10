Vizcaíno: "Creo que tenemos una grandísima plantilla"

Primera comparecencia de prensa de Manuel Vizcaíno para evaluar todo lo acontecido en el mercado de fichajes en el Cádiz CF. Sin la compañía de su director deportivo, Óscar Arias, Vizcaíno, ha atendido todas las cuestiones relativas a las altas y bajas, así como a la polémica arbitral.

El máximo dirigente ha admitido un mal que ha perseguido a todos los clubes desde que comenzaron las operaciones para cerrar la plantilla. "No ha sido el mercado deseado porque ha sido todo muy difícil. Se ha taponado todo y ese tapón ha provocado que las salidas hayan sido muy complicadas para todos. Las operaciones en los últimos días han sido una locura. Al final, dentro de las limitaciones, hemos solventado todos los problemas que teníamos", ha aclarado.

Han existidos casos más comprometidos que otros, uno de ellos afecta a Sergio González. "He dicho muchas veces que soy el presidente del club y voy a defender al club. Nos hemos ganado las cualidades para que se cumplan las cosas que decimos. Sergio jugó el primer partido y decidimos que saliera cedido. Lleva ocho años con nosotros y se formó a nuestra forma. Le propusimos la mejor salida. Al quedarse sin dorsal, el representante entendió que no debía salir. La limitación de fichajes ha complicado todo", añadiendo Vizcaíno que "creo que es un chico mal aconsejado; ahora entrena como uno más pero está sin dorsal". "Hemos actuado dentro de los límites de la ley con los jugadores hasta el último día".

Su explicación para justificar el elevado número de jugadores dependientes del club -debido a la compra de los cedidos y las renovaciones por el ascenso-, le ha llevado a decir lo siguiente: "Subir a Segunda y luego a Primera ha sido posible porque los jugadores han estado comprometidos. Esa fórmula del compromiso se plasma en Primera con una compra". Tratando de ver la cara agradable de esta situación, el presidente ha afirmado que "hemos tenido propuestas por más de diez millones de euros por jugadores y hemos dicho que no".

Por diversas cuestiones, Vizcaíno ha respondido a los nombres protagonistas en diferentes casos de fichajes y bajas por rescisión o cesión. Se muerde la lengua con Sergio Sánchez. "Sergio Sánchez llevaba tiempo sin jugar en el Cádiz y no voy a decir más de él". Jovanovic: "Una mala inversión del club. Es otro chico que se le propuso jugar en el Cádiz B y dijo que no, y no quedó más remedio que rescindir. En cuanto a cedidos como Mayoral, Panadero, Sotres, Javi Navarro, Rhyner... "Fueron apuestas de mercado a coste cero. Los técnicos son los que deciden después y los chicos han salido cedidos".

Lo sucedido con Nano Mesa también ha aparecido en la rueda de prensa del presidente. "Nano Mesa ha sido un mal profesional cuando vino de vacaciones; por eso se le dio dorsal a Sergio González", sin entrar a especificar los motivos a los que se refiere en el caso del tinerfeño. "Cuando eso cambió pues recuperó su dorsal. Nano tiene experiencia en Primera y hemos hecho una inversión por él. El míster es muy exigente y sacó a Nano -en el Tenerife- dentro de esa relación entre un padre y un hijo. Cuando sea necesario, Nano jugará".

La valoración del mercado y del papel de Óscar Arias como director deportivo, ha dejado algunas frases llamativas. "Creo que tenemos una grandísima plantilla", ha asegurado antes de agregar que "la dificilísima gestión de la salida de jugadores tiene un aprobado, y el equipo ideal un suspenso, a pesar de tener un buen equipo", unas manifestaciones y un calificativo crítico hacia el hecho de no haber conseguido, por ejemplo, que hubiera sitio para un segundo lateral izquierdo.

Después de admitir las conversaciones con Diego González, porque todo apuntaba a la marcha de Fali, dijo del chiclanero que "se habló de esa posibilidad con un gran jugador que, además, es cadista". "Ojalá algún día nos podamos cruzar".

El expediente a Cervera

El tema caliente de la comparecencia del presidente ha apuntado al expediente que el Comité de Competición ha abierto a Álvaro Cervera, como consecuencia de sus manifestaciones después del penalti no señalado en el Cádiz-Granada (1-1).

Vizcaíno ha indicado sobre este asunto que "he mantenido como club no hablar de los árbitros, es una decisión del club y es la política que llevamos". "Pero existe la libertad de expresión" para que Cervera expusiera sus impresiones "utilizando un lenguaje que no fue insultante". "Estoy convencido que Javier Alberola Rojas no vio penalti en esa jugada porque estoy convencido de la honradez del colectivo arbitral".

A pesar de esta defensa hacia los colegiados, el dirigente sevillano ha insistido su mensaje de "reiterar todas y cada una de las palabras del entrenador, pero estoy convencido que el árbitro no vio el penalti". "Vamos a defender a nuestro entrenador y espero que no sea sancionado", añadiendo en su defensa hacia el videoarbitraje que "el VAR nos acerca a los grandes". "Si nos hubieran dado la razón en esa jugada y en alguna otra, a lo mejor tendríamos tres puntos más. Pero creo que al final todo se compensa".

Ofertas por más de 10 millones de euros

Manuel Vizcaíno, a pregunta de Diario de Cádiz, ha reconocido que a su mesa han llegado buenas propuestas para efectuar traspasos. "Nosotros hemos recibido en firme propuestas por más de 10 millones de euros por jugadores del Cádiz y a todas le hemos dicho que no. Y también hemos recibido supuestas ofertas por otros 10 millones de euros. Nosotros confiamos en el proyecto".

Esas intenciones de otros clubes tienen nombres. "Hubo una oferta en firme una por Pombo y otra oferta supuesta por Álex". Luego llegaron cosas por Choco Lozano y Bodiger, que también ha tenido ofertas. Y está el caso de Fali, con una propuesta que le daba más dinero y ha renunciado a ganar más para seguir en Primera". Vizcaíno admitió que también hubo interés en pagar por llevarse a Nano Mesa.