Mientras el Cádiz CF trata de dar salida a un numeroso grupo de jugadores para poder hacer contrataciones (entre ellos Sergio González y Bodiger) otea el mercado en busca de refuerzos que considera necesarios para competir en Primera División. Mientras no haya bajas no puede haber más altas. Es inasumible por una cuestión de espacio y dinero. Hay un tope de licencias profesionales (25) y un límite salarial que no se pueden traspasar.

Una de las líneas que pretende reforzar el club es el centro de la defensa si se confirma el cambio de destino de Fali como de Jean Pierre Ryhner. El valenciano puede salir traspasado (el que más suena es el Almería) y en el caso del peruano-suizo, todo pasaría por una cesión. Si se va uno, llegaría un central. Si se van los dos, aterrizarían dos.

Son varios los nombres que saltan a la palestra para apuntalar el eje de la zaga y luchar por los puestos con Juan Cala y Marcos Mauro. El que más llama la atención es el de Diego González.

El chiclanero atraviesa una situación complicada tras ser incluido por el Málaga en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le aboca a buscar equipo para la temporada 2020/21.

El club costasoleño, inmerso en una profunda crisis, no puede afrontar su ficha y el gaditano estudia varias ofertas de conjuntos de Primera e incluso alguna del extranjero. El Cádiz CF es uno de los equipos interesados en el futbolista, que formó parte de la cantera amarilla e incluso llegó a debutar con el primer equipo con sólo 17 años.

El hecho de que el chiclanero aún no haya firmado por ningún equipo alimenta la posibilidad de que pueda volver a defender el escudo cadista, aunque nada es seguro en un mercado abierto hasta el próximo 5 de octubre.

Hay otras opciones sobre la mesa, algunas que se diluyen como es el caso del griego Siovas, a un paso de firmar por el Huesca (rival del Cádiz CF el próximo domingo), que está dispuesto a pagar un millón de euros al Leganés por su fichaje.

Está la opción de Bernardo Espinosa, con contrato en vigor con el Girona, apunta eldesmarque. El club catalán a priori no pondría pegas para su marcha. Ya jugó la pasada campaña cedido en el Espanyol, con el que descendió a Segunda A, al igual que al año anterior con el propio Girona.