La conjura del vestuario del Cádiz CF para la final contra el Elche

El empate (1-1) conseguido por el Cádiz CF frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado viernes 29 de abril provoca un doble efecto. Le permite sumar un punto y le otorga un impulso anímico después de sumar en uno de los feudos más complicado de Primera División.

El conjunto amarillo demostró una vez más que es capaz de plantar cara a cualquier adversario por muy poderoso que sea. Doblegó como local al Villarreal, venció al Barcelona en el Camp Nou y acaba de arrancar una equis en Nervión. No mereció perder ante el Atlético de Madrid, Betis y Athletic de Bilbao (derrotas por un solo gol de diferencia).

En el Cádiz CF están convencidos de que con ese espíritu competitivo y el buen juego que están desplegando la permanencia es un objetivo posible. Los jugadores se ven capaces de ganar a cualquiera ya sea en casa o como visitantes. Y ahora que la línea de meta está más cerca, pretenden apretar aún más el acelerador.

Después del marcador positivo en la capital hispalense, el equipo amarillo fija la mirada el próximo compromiso. El próximo sábado 7 de mayo se enfrenta al Elche (a partir de las seis y media de la tarde) en el Nuevo Mirandilla (antes Carranza) en el choque de la 35ª jornada de Liga.

Para los de Sergio González se trata de una final en toda regla, una especie de ahora o nunca. Llega la hora de la verdad. Tras sumar un punto en los dos últimos envites, buena parte de las opciones de salvación pasan por el partido ante la escuadra franjiverde, que tiene amarrada su presencia en la élite en la campaña 2022/23.

En el vestuario cadista son conscientes de la relevancia de ese encuentro que puede ser determinante en el desenlace del torneo de la regularidad. Es su particular final de la 'Champions'. No hay otra solución que no pase por un triunfo. Es el único camino. Ese mismo 35º capítulo depara una cita en Son Moix entre el Mallorca y el Granada que afecta de lleno a los amarillos porque son los principales directos en la lucha por esquivar la 18ª posición. Puede ser una buena oportunidad para llegar a los últimos tres episodios fuera de la zona de descenso.

El reto de los gaditanos es que ese sea su mejor partido cuando más necesaria es la victoria. Saber lidiar con la presión y ser eficiente en las dos áreas son factores claves.

"Ante el Elche hay que estar enchufadísimo desde el primer minuto". Minutos después del empate en Sevilla, aún en el Sánchez-Pizjuán, así se pronunciaba Fali, con la mente puesta ya en el duelo de máxima importancia.

El defensa, titular en el último encuentro, dijo algo más: "Si nos queremos salvar, tenemos que ganar los partidos que nos quedan en casa". Son dos los choques pendientes como anfitrión: ante el Elche y frente al Real Madrid en la penúltima jornada. "Tenemos que hacernos fuertes en casa", recalcó el valenciano.

José Mari lanzó un mensaje desde su twitter tras el punto sumado en Nervión. El capitán, que fue titular en Sevilla, se mostró optimista: "Gran punto en un campo complicado, enorme esfuerzo de todos. Seguimos peleando para conseguirlo... y lo haremos!".

Carlos Akapo mantiene su gran estado de forma y apuesta por continuar la pelea en plena recta final: "Sumamos un punto importante ante un gran equipo, la lucha continúa", indicó desde su twitter.