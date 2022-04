El Cádiz CF se hace grande en sus visitas a los poderosos

El Cádiz CF se empeña en avisar de que está muy vivo en la incesante pelea por la permanencia en Primera División. El merecido empate (1-1) cosechado en el duelo andaluz contra el Sevilla disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado viernes 29 de abril dio la razón al entrenador, Sergio González, que había justificado como un accidente la pésima primera parte frente al Athletic de Bilbao que costó supuso un paso atrás (derrota por 2-3).

El conjunto amarillo se rehizo en Nervión del varapalo anterior. Cuando más difícil lo tenía frente a un adversario sobre el papel muy superior, capturó un punto que buscó con ahínco y que se puede de ser de oro en su incansable carrera hacia la salvación. No anduvo muy lejos de hacer historia con la primera victoria de su historia en feudo sevillista. No fue por falta de oportunidades.

El Cádiz CF pasó como un rodillo por encima de la teoría y en la práctica no sólo no fue inferior al Sevilla sino que se mostró mejor que su rival durante buena parte del encuentro. Los pitos de la afición local a su equipo refrendaron una situación inesperada. El favorito se topó con una realidad con la que no contaba y la que disfrutó de lo lindo fue la numerosa hinchada visitante.

El modesto que trata de agarrarse a la máxima categoría del fútbol español se subió a las barbas del grande que batalla por la segunda posición. Sobre el césped no se notó la supuesta diferencia. Fue un choque igualado con un resultado positivo para un pequeño que se hizo grande frente al mejor local de la Liga. Empate, punto y subidón de confianza para los compromisos venideros que serán definitivos en el desenlace del torneo.

Ganar en el Camp Nou y once días después igualar en Nervión no es fruto de la casualidad. El Cádiz CF es un equipo que muestra una solvencia nutridora de esperanza. La permanencia es posible con esa mezcla de solidez y buen juego que exhibe sobre el tapete. No parece un equipo que esté con el agua al cuello en la zona trasera.

Porque el cuadro de Sergio González no sólo defiende. Cuando se vio con un gol en contra en el minuto 6 no dudó en hacerse con las riendas. Fue valiente, se adueñó del balón, se asoció con dosis de buen juego, presionó arriba... Supo qué hacer en cada momento.

El equipo amarillo se convierte en una pesadilla de los grandes cuando ejerce de visitante. Puntuó en el campo de los tres primeros clasificados. Empató (0-0) frente al líder Real Madrid en el Santiago Bernabéu, venció (0-1) al Barcelona (tercero a falta de su cita de la 34ª jornada) y firmó la equis ante el Sevilla (segundo) en el Sánchez-Pizjuán.

La única derrota contra los conjuntos que ocupan plaza de 'Champions' la sufrió contra el Atlético de Madrid (cuarto). Cayó 2-1 en el Wanda Metropolitano pese a que no mereció perder. Sumó también en el terreno del Betis (quinto) con aquel 1-1 en los albores de la temporada.

Parte de los puntos que se dejó frente rivales directos por la salvación los recuperó ante los grandes. El Cádiz CF se crece ante los poderosos. Es un visitante incómodo que expone argumentos de sobra para quedarse en la élite. Pero aún debe dar varios pasos. La próxima salida, al estadio de la Real Sociedad, sexto en la tabla.