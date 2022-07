La carambola que podría llevar al extremo Lino al Cádiz CF

El Cádiz CF ha acometido tres fichajes pero no detiene su marcha en el mercado de verano con la intención de reforzar la plantilla de cara a la exigente temporada 2022/23 en la que de nuevo luchará por la permanencia en Primera División.

Awer Mabil, Víctor Chust (ya propiedad del club) y Joseba Zaldua son las tres contrataciones que lleva la entidad cadista. Además de Mabil, el club busca otro extremo tras la marcha de Salvi (Rayo Vallecano) y Oussama Idrissi (de vuelta al Sevilla).

No son pocos los jugadores que suenan. Uno de ellos es el del propio Idrissi, que no entra en los planes del equipo de Nervión. El Cádiz CF no pierde de vista a Plavsic, extremo serbio del Slavia de Praga, y en las últimas horas sale a la palestra el nombre de Samuel Lino.

Lino es un extremo brasileño de 22 años (cumplirá 23 el próximo mes de diciembre) que acaba de ser presentado por el Atlético de Madrid. El club colchonero pagó 6,5 millones de euros al Gil Vicente portugués, en el que Lino sobresalió la pasada campaña con una cuenta de 14 goles y seis asistencias en 38 partidos.

Se trata de un extremo veloz y hábil en el regate que se puede mover por las dos bandas, aunque suele hacerlo por la izquierda. Llega al Atlético dispuesto a ganarse la confianza de Diego Simeone, pero hay un obstáculo en el camino.

Lino ocupa plaza de extracomunitario y el Atlético en principio ya tiene reservadas las tres permitidas con los brasileños Cunha y Felipe y el lateral derecho argentino Nahuel Molina que está próximo a unirse al cuadro madrileño.

El Atlético busca una solución con la nacionalización de Felipe que dejaría un hueco a Lino. En caso contrario, el nuevo extremo rojiblanco podrí salir cedido y es en esa tesitura cuando aparecería la opción del Cádiz CF.

Lino ha sido ofrecido al equipo amarillo según eldesmarque. Pero el Cádiz CF sufre el mismo problema que el Atlético al tener ocupadas su tres fichas extracomunitarias que son para Arzamendia, Tomás Alarcón y Awer Mabil, aunque este último podría pasar a ser comunitario si logra el pasaporte keniano que está tramitando.

No parece fácil que Lino pueda recalar en el Cádiz CF, pero es una opción más encina de la mesa si se produce una carambola: que no tenga cabida en el Atlético y de amarillo si disponga de hueco como extracomunitario.