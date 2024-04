El Cádiz CF se hunde con Pellegrino

La realidad se impone con toda su crudeza en el Cádiz CF. Salvo las cuatro jornadas iniciales que fueron baño de optimismo, la temporada 2023-24 está siendo un auténtico desastre que conduce al equipo a Segunda División. Sólo mediante un milagro futbolístico puede quedarse en Primera: ganar y esperar que falle alguno de sus rivales directos.

El hundimiento del conjunto amarillo se ve venir desde hace tiempo. No ha funcionado con Sergio González ni tampoco con Mauricio Pellegrino. El catalán fue destituido el pasado mes de enero con el equipo en zona de descenso y una escasa cuenta de 15 puntos en 21 capítulos. El argentino aterrizó de emergencia con el encargo de reflotar la nave en 17 encuentros.

Pellegrino disponía de margen de sobra para sacar al Cádiz CF del atolladero. A la vista está que no lo ha conseguido. La alineación en el partido más importante de la temporada, el disputado en casa ante el Mallorca, pareció una medida a la desesperada de quien ya no sabe qué hacer para tratar de remontar el vuelo. El sistema con cinco defensas salió rematadamente mal y tuvo que modificar el dibujo en la segunda mitad para volver al habitual 4-4-2 con el que hubo alguna mejoría que no fue suficiente.

Pellegrino no da con la tecla, pasan las semanas y el conjunto gaditano se halla al borde del abismo. Tras el empate (1-1) frente al Mallorca, consciente de que el descenso cada vez está mas cerca, habló de defender el prestigio del equipo en el esprint final del campeonato. Una manera sutil de decir que la cosa se ha puesto muy mal, que el ascenso es una posibilidad con visos de convertirse en realidad.

El actual técnico no sólo no ha podido sacar al Cádiz CF del pozo sino que ha terminado de hundirlo como así reflejan los números. Cuando llegó en enero, el cuadro gaditano ocupaba la 18ª posición, en zona de descenso, estaba a sólo un punto de la salvación. Doce partidos después, no se ha movido de ese puesto y está a cinco puntos de la permanencia (seis en realidad por el 'goal average' desfavorable) a falta de cinco jornadas para el final de la Liga.

Con el nuevo entrenador, los amarillos han sumado 11 puntos de 36, un promedio de 0,9 por partido. La mejoría respecto a la etapa de Sergio González es casi inapreciable, sólo dos décimas. Con el anterior técnico, 15 puntos en 21 episodios, una media de 0,7.

El Cádiz CF se desmorona con Pellegrino en el banquillo de la misma manera que antes se desplomaba con Sergio. El recorrido durante la temporada demuestra que el problema va más allá de quién sea el entrenador.