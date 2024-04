El Cádiz CF, pendiente de los lesionados

El Cádiz CF desarrolló el martes 30 de abril el primer del entrenamiento de la semana con la mente puesta en el partido contra el Real Madrid que se disputa el sábado 4 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu (34ª jornada). El conjunto amarillo está obligado a dar la sorpresa en el terreno del líder para seguir con vida en la lucha por la permanencia.

La sesión realizada en la Ciudad Deportiva de El Rosal arrancó con el habitual calentamiento dinámico general para pasar a diferentes tareas de posesión con todo el grupo. Posteriormente, se llevaron a cabo partidos reducidos por equipos.

El equipo de Mauricio Pellegrino volverá a entrenar el miércoles, en sesión matinal y a puerta cerrada, en las instalaciones ubicadas en el término municipal de Puerto Real.

En el Cádiz CF están pendientes de la situación de los lesionados. El técnico contó justo después del encuentro ante el Mallorca (1-1) que tanto Lucas Pires como Aiham Ousou sufrieron problemas físicos. De hecho, el central y el lateral izquierdo, que formar parte del once inicial, no regresaron al césped después del descanso.

Las lesiones están golpeando al equipo amarillo a lo largo de la temporada 2023-24. En la segunda vuelta cayeron Rominigue Kouamé y Jorge Meré, bajas hasta la próxima campaña.

En el primer entrenamiento de la semana, Lucas Pires trabajó con normalidad con el grupo pero el que no lo hizo fue Ousou a tenor de las imágenes difundidas por el club. El internacional sirio aterrizó en el mercado de invierno cedido por el Slavia Praga y aunque tardó se acabó haciendo con un hueco en el eje de la zaga.

Habrá que esperar al resto de las sesiones (miércoles, jueves y viernes) para saber si Ousou está en disposición de llegar a tiempo al partido contra la escuadra merengue. Para él es una cita importante para tratar de ayudar al equipo y por la motivación que supone enfrentarse a un adversario de enorme calado en un escenario imponente.

En el caso de que Ousou no se recupere (no hay parte médico por parte del Cádiz CF), el centro de la defensa apunta a estar compuesta por Fali y Víctor Chust ya que Momo Mbaye no cuenta para Pellegrino. De hecho, el senegalés aún no ha tenido minutos con el actual técnico.