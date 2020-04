Lapetra: "No sé si sería justo que Zaragoza y Cádiz no ascendieran"

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, señaló el jueves que España necesita retomar "de manera gradual" la actividad económica, incluida la de los clubes deportivos, porque, en caso contrario, será "la ruina". El conjunto maño ocupa la segunda plaza de la clasificación detrás del Cádiz CF con la Liga detenida por la crisis del coronavirus. No hay fecha definitiva para la vuelta de la competición y todo apunta a que se jugará a puerta cerrada.

"Las tragedias personales y familiares son dramáticas. No hay palabras para alentar a las personas que han perdido seres queridos y a mí personalmente me ha tocado muy de cerca, pero hay que separarlo de lo económico", aseguró el dirigente zaragocista.

A este respecto, añadió que las empresas también están sufriendo la crisis y que se está hablando de "cifras monstruosas respecto a pérdidas o caídas de PIB" y que, por eso, es necesario recuperar de una manera gradual la actividad económica y empresarial "para generar recursos".

Lapetra destacó que "si no lo hacemos, estaremos abocados a una ruina de la que puede llevar años recuperarnos y el fútbol no es ajeno porque es una industria que genera muchísimos miles de millones de ingresos de los que dependen cientos de miles de personas y es bueno retomarlo y separar esto de la tragedia que suponen las muertes. No podemos olvidarnos de lo que pasa en España pero hay que volver a nuestro negocio en las mejores condiciones posibles".

Sobre esta posición, apostilló que la competición ha de intentar reanudarse "en las mejores condiciones posibles y con las mayores garantías" y avanzó que podría ser sin publico si fuera necesario, aunque no es el deseo del Real Zaragoza.

"La esencia del fútbol es estar rodeado de los aficionados. No se entiende el fútbol sin los seguidores pero si esa es la manera menos mala de poder volver a recuperar nuestro estatus anterior y asegurar la viabilidad de los clubes tendremos que hacerlo. Vamos a trabajar para que la competición se reanude y esa es nuestra hipótesis aunque sea en unas condiciones extraordinarias como calor y jornadas cercanas unas a otras", aseguró.

Ante esta opción, Lapetra indicó que el problema del vencimiento de contratos de jugadores a fecha de 30 de junio quedó despejado el pasado martes en la reunión de FIFA ya que aclaró que ésta se ha mostrado proclive a que los contratos finalicen cuando lo haga la temporada en este estado de excepcionalidad.

"Creo que habrá seguridad jurídica para que todos los jugadores que queden libres el 30 de junio puedan continuar, y también los cedidos, más allá de esa fecha y hasta que finalice la competición. Ahora hay que desarrollarlo para que todos compitamos en las misma condiciones", ha resaltado.

Ante la hipótesis de una suspensión definitiva de la competición, que ha reconocido que la Liga todavía no se ha planteado, apuntó que se llevan disputados más del 70 por ciento de los encuentros y que debería contemplarse que la clasificación actual pudiera ser la final aunque no hay normativa en este sentido más allá de que se creará una comisión mixta (Liga y Federación) que decidirá sobre este aspecto.

"No puedo aventurar qué va a pasar pero defenderemos los intereses del club y la segunda posición en la clasificación. Nadie nos perdonaría, ni nosotros tampoco, que no lo hiciéramos. En este caso, y hablando a título personal, no sé si sería justo que tanto Cádiz como Real Zaragoza no pudieran ascender habiendo cubierto 31 de 42 jornadas aunque la posible suspensión debe pasar por FIFA y UEFA", subrayó.

En caso de que finalmente el club aragonés no ascendiera su situación económica sería "igual de viable que todos los años", explicó el presidente del Real Zaragoza, pero matizando que tendrían que adoptar medidas "extraordinarias" para salir a competir con garantías.

"Si continuamos en Segunda, la situación nos va a apretar mucho más y a exigir en la búsqueda de fórmulas para poder competir y pelear por el ascenso. Nos ahogaría un poco más y nos tendría más apretados en nuestra situación, porque mientras no se esté en Primera siempre hay que adoptar medidas extraordinarias como por ejemplo poner en el mercado jugadores", finalizó Lapetra.