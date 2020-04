Jorge Pombo ha sido el siguiente jugador de la primera plantilla del Cádiz en someterse a un encuentro digital para responder a las numerosas cuestiones que le han ido trasladando los aficionados, deseosos de que pase esta pesadilla y puedan ver de nuevo sobre el césped al atacante y al resto de compañeros.

El jugador cedido por el Real Zaragoza ha estado cercano a las personas que se han interesado, a través de diversas plataformas del club, por su situación y la del equipo. Para empezar, reconoce que abandonar La Romareda en el mercado de invierno no fue una cesión fácil de digerir por su vínculo tan estrecho al equipo de su tierra. "Me costó bastante salir de Zaragoza porque era la primera vez, por lo tanto era una situación nueva y diferente para mí. Era hacer frente a una etapa nueva y eso me costó bastante", añadiendo seguidamente que "creo que ha sido una buena opción, una buena elección". "Pienso que hice lo correcto y estoy muy contento en el Cádiz. Estoy con mi novia, con mi perra que además ha dado a luz a cuatro cachorros y lo único que falta es poder salir a la calle, que sólo lo hago para comprar. Por lo demás estoy muy contento aquí".

Pombo respondió a una cuestión que afecta a la posibilidad de alternar su papel en otros puestos del equipo. "En Zaragoza me probaron de delantero centro, no estoy muy cómodo ahí, pero creo que no me desenvuelvo mal. Mediapunta es la posición que más me gusta. De extremo, metiéndome hacia dentro o saliendo hacia fuera, también me gusta porque hay muchos metros para correr y puedes encarar bastantes veces. Me quedo con la de mediapunta, la verdad".

Se moja para elegir un perfil d jugador de Primera que más le agrada. "Isco es el que más me gusta; quizás no sea el mejor jugador pero cada uno tiene sus favoritos. Me parece un jugador brutal e increíble y, además, se desenvuelve en una posición parecida a la mía. Sin duda es el jugador con el que más me identifico. Pero el mejor es Messi, es de otro mundo, no es de este planeta".

Habló de lo que puede pasar con la competición parada. "Creo que la temporada va a continuar y que no se va a cancelar. Es jodido que se pueda cancelar siendo futbolista del Cádiz por la situación que tenemos al ser primeros, que es privilegiada". En este sentido se refirió a su equipo y al que tiene su propiedad, el Zaragoza. "Las temporadas del Zaragoza y Cádiz están siendo espectaculares. El Cádiz lleva todas las jornadas en ascenso directo y casi toda la temporada líder. El Zaragoza está espectacular. Estamos muy bien los dos equipos. Es una lástima que haya pasado todo el tema del coronavirus. Aunque hay que estar tranquilos, ser positivos y confiar en que saldremos todos adelante", apostillaba Jorge Pombo con el deseo de que todo regrese a la normalidad cuanto antes.