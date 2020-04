La vuelta del Cádiz CF a la Liga: partidos a puerta cerrada en el estadio Carranza

La dirección que toma el fútbol es reanudar la competición para terminar la temporada 2019/20, que será la más larga de la historia. Da igual cuándo: mayo, junio, julio... La cuestión es jugar las once jornadas restantes en el caso del Cádiz CF y el resto de los equipos que componen la Segunda División A siempre y cuando la autoridades sanitarias den el visto bueno. No hay seguridad de nada al cien por cien cuando se cumple un mes de la última jornada, disputada entre el 6 y el 8 de marzo. Todo depende de la evolución de la epidemia de coronavirus, pero el camino a día de hoy es jugar sin presencia de público.

La fecha más cercana para que el balón pueda volver a rodar es el 29 de mayo. Es la que aporta el presidente de LaLiga, Javier Tebas. Es el escenario más optimista dadas las circunstancias, aunque todo apunta al mes de junio como la posibilidad más real. La duda es si a principios o más adelante.

Sea cuando sea, La Liga no será la misma porque los estadios estarán vacíos aunque haya fútbol. No habrá público en las gradas porque la intención del Gobierno es no autorizar aglomeraciones de personas en los próximos meses. Afectará a todo tipo de espectáculos, incluido el deportivo. La idea es ir poco a poco y mientras futbolistas y aficionados deberán acostumbrarse a una nueva manera de afrontar los partidos. Los jugadores, con las gradas vacías, los hinchas, a través de la televisión.

Hay voces que optan por la prudencia, como el investigador Oriol Mijá, que recomienda no abrir el Camp Nou al público hasta el próximo otoño (desde finales de septiembre). Se refiere al estadio del Barcelona, pero es obvio que la medida sería extensible a todos los campos.

Eso supone que, salvo un giro radical, el estadio Carranza abrirá sus puertas sólo al personal imprescindible para la disputa de los encuentros: jugadores, técnicos, árbitros, operadores de cámara… Nada de público.

Todos los partidos que queda para finalizar la Liga Santander y LaLiga Smartbank se desarrollarán sin aficionados. El Cádiz CF peleará por el ascenso a Primera División sin el aliento del jugador número 12 que tanto empuja desde la grada. No hay nada confirmado, pero todo apunta a estadios vacío para preservar la salud.

Ningún equipo contará con el respaldo de su hinchada, aunque no se nota igual en un lugar que en otro. Al Carranza asiste un mínimo de 15.000 seguidores y hay campos donde es difícil que lleguen a los 5.000.

¿Cuántos partidos se disputarán en principio a puerta cerrada en el estadio Carranza? Seis son las citas que el Cádiz CF debe disputar en casa (cinco como visitante).

La primera, en cuanto se retome el torneo, será contra el Rayo Vallecano (32ª jornada). Después será el Alcorcón en el pase por el santuario cadista (34ª) antes de lo que hagan, por este orden, el Tenerife (36ª), el Real Oviedo (38ª), el Fuenlabrada (40ª) y el Albacete (42ª).

Se podría dar la circunstancia de que el Cádiz CF jugase el partido del acenso en su feudo pero sin el calor de su afición.