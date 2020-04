Fali representó al Cádiz CF en la victoria del equipo amarillo en el Trofeo Carranza eSports organizado por la entidad para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

El defensa de Cádiz CF, que ya había ganado el torneo interno del club de Fifa 20, se impuso en la gran final a Iván Jaime, jugador del Málaga CF.

Fali explicó en Tiempo de Juego de Cope cómo se las apañó para resultar ganador del torneo en el que han participado los 22 equipos de Segunda División A.

El valenciano contó con humor que "he ganado el torneo del Fifa sin una consola, era del frutero, sin tener wifi, que se lo robé al vecino, y con la tele rota antes del partido contra el jugador del Oviedo porque la niña le pegó un pelotazo y reventó la tele".

Y dijo algo más sobre lo que le pasó: "la play se me jodió y un frutero de aquí de Cádiz del que me hice amigo cuando llegué aquí y me la prestó para terminar el torneo".

"Tengo mérito que con el que jugué la final, Iván Jaime, había ganado al campeón de España", añadió el zaguero cadista, contento con el papel que desempeñó pese a los dificultades que tuvo en los últimos días.

Una vez que ha ganado el torneo amistoso desarrollado entre futbolistas de conjuntos de la categoría de plata, hay nuevo reto sobre la mesa. "A ver si podemos hacer un partido con Marco Asensio que como ganó el de Primera", anunció el central.

Fali confesó que no tiene teléfono móvil y contó lo que le ha dicho el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno: "el presidente me ha dicho que me va a comprar un móvil porque en mi vida he tenido, dicen que estoy loco".