Las charlas digitales puestas en marcha por el Cádiz con motivo del confinamiento han tenido un nuevo protagonista. En esta ocasión ha atendido a los aficionados del conjunto amarillo una de las incorporaciones en el presente curso, Iván Alejo, que a lo largo de la tarde ha atendido las cuestiones que le han llegado.El futbolista vallisoletano pasó un divertido rato con los cadistas a través de las diferentes plataformas por las que se emitía el encuentro, ya que las preguntas fueron tan numerosas como variadas.

El extremo cedido por el Getafe expuso con elogios los compañeros con los que se siente más cómodo sobre el terreno de juego. "Con Álex (Fernández) y el Choco (Lozano) me gusta jugar mucho. El Choco está infravalorado porque igual no está metiendo todos los goles que se esperaban, pero hace un trabajo increíble para todos", explicó sobre el delantero. "Álex es uno de los mejores jugadores de esta categoría", agregó sobre el madrileño. Iván Alejo igualmente tuvo palabras para Iza Carcelén. "También me gusta jugar mucho con Iza. Tenemos un gran equipo y por eso estamos donde estamos".

El jugador cedido por el Getafe no oculta su estado ánimo como cadista cuando ante una pregunta responde que "me gustaría continuar en el Cádiz, obviamente". "Si subimos a Primera División, que es un objetivo que tenemos todos, me quedaría aquí cinco años más. Ojalá pudiera ascender, quedarme aquí y ser recordado en el Cádiz".

Dentro de su máxima ambición como profesional, llega a exponer que "mi sueño es conseguir algún título, pero soy consciente de que es difícil". "Soy un privilegiado por estar donde estoy y estoy disfrutando de este sueño".

Iván Alejo habla de su relación y del papel del cuerpo técnico, especialmente Álvaro Cervera y Roberto Perera. "Personalmente, me han recuperado para la causa. Cualquier jugador los querría tener, porque da mucha libertad, aunque parezca que no, luego te ríes con él y va de frente siempre. Te dice lo que te tiene que decir sin importarle lo que se diga. Es buena persona".

En cuanto al encierro obligado por el Covid-19, señaló lo siguiente: "Hay vidas en juego por desgracia. Hay que quedarse en casa, ya queda menos. Dentro de nada podremos volver a jugar, a estar en Carranza y ojalá podamos conseguir el objetivo. Hay que intentar pasar la cuarentena de la mejor manera posible", finalizaba el extremo vallisoletano.