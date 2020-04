Las peñas de aficionados al fútbol se crean generalmente para que sus integrantes acudan juntos a animar al equipo de sus amores cuando ejerce de anfitrión, yendo al campo dotados de pancartas que los identifiquen. Para los encuentros como visitante surgen a menudo dos planes diferentes: viajar hasta la ciudad del adversario si el desplazamiento no es demasiado largo y se halla dentro de las posibilidades económicas de los peñistas o reunirse en un bar, preferiblemente el de la propia peña, para ver el choque por televisión.

Pero la relación de peñas del Cádiz CF, repartidas no solo por muchos rincones de la geografía española sino por algunos de otros países del globo terráqueo, resulta tan extensa que en ella figuran ciertos grupos cuyas actividades no se limitan a ese apoyo fiel, fin de semana a fin de semana hasta que el maldito coronavirus paralizó la competición liguera en pleno liderato de los amarillos, sino que extienden sus labores diversificando sus objetivos hacia otros aspectos de la sociedad.

Una peña cadista que ha demostrado y sigue demostrando con creces tener una preocupación añadida a la común de aplaudir a los jugadores que defienden los colores del Cádiz es la bautizada en su día como Peña Nenas Cadistas. No es de las más veteranas de la lista, ni mucho menos, pues su creación no se produjo de manera oficial hasta 2016. Lo que sí posee desde entonces es un carácter pionero, ya que no solo fue la primera peña futbolística gay fundada en Andalucía sino que además en el panorama nacional ocupó la segunda posición histórica.

El gaditano Francisco Rivas Marzo, su cabeza visible desde el primer momento, define a Nenas Cadistas como una peña surgida en defensa de la igualdad en el deporte, enfocada a los colectivos LGTB. Fuera del Ramón de Carranza, sus componentes dedican parte de su tiempo libre a ofrecer talleres y charlas para fomentar la tolerancia hacia ese colectivo LGTB. Y tiene toda la pinta que desarrollan esa función con acierto pues el pasado mes de diciembre les fue concedido "por defender los derechos LGTB" uno de los Premios Andalucía Joven 2019, otorgados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Rocío Ruiz, la consejera de esa parcela, se encargó de entregar los premios a Francis Rivas y a los restantes galardonados durante un acto que tuvo como escenario la capital onubense.

Francis Rivas, presidente "Creamos la peña a raíz de un ataque homófobo que sufrí por parte de un vigilante que no me dejó entrar en el estadio Carranza por llevar una bandera arcoíris"

En la conversación mantenida con Francis Rivas, primero se le pide que explique el suceso más que desagradable que se convirtió en el origen de esta aventura: "Se creó a raíz de un ataque homófobo que sufrí un día de partido contra el Oviedo al ir a entrar en el estadio. Mis amigos ya estaban dentro porque yo me había retrasado algo. Iba solo y portaba una bandera arcoíris, lo que no le pareció bien a un vigilante de la seguridad privada, que me dijo que no podía entrar por llevar una bandera gay pero que me daba la opción de hacerlo si la tiraba al contenedor de basura que había cerca de la puerta. Me cacheó de arriba a abajo, le dije que no y me di la vuelta para dirigirme a otra puerta, por la que no tuve problema para entrar".

De la acción impresentable de aquel vigilante se pasó a la espléndida idea de montar una peña con un nombre cargado de ingenio típicamente gaditano: "Siete amigos, que siempre veíamos juntos el fútbol y de los cuales yo soy el único gay, decidimos entonces crear la peña con el objetivo de visibilizar los problemas que nos encontramos en ocasiones los gays en el mundo del fútbol".

Desde el primer momento, los fundadores tuvieron más claro que el agua que la suya no se limitaría a ser una peña al uso, que el sentido de la existencia de Nenas Cadistas iba mucho más allá: "Llevamos ya unos años -relata Rivas- en los que no solo vemos los partidos juntos desde Fondo Sur sino que también realizamos una labor social aparte. En la actualidad seguimos aquellos siete y se han añadido al grupo dos más. Las puertas de la peña están abiertas para cualquiera. Está claro que sea cual sea la condición sexual de cada uno. Eso no influye".

A continuación, el presidente repasa de manera detallada todas las actividades de corte social o escolar de su programa anual: "Trabajamos muy bien junto a la Fundación Cádiz CF. Todos los años montamos una semana con actividades, celebrando unas jornadas como campaña para ayudar a las personas LGTB que no se atreven a reconocerlo. En varios colegios hemos presentado una exposición de carteles de diferentes deportes en los que aparecen deportistas de talla mundial que sí dieron ese paso y asimismo colaboramos con el proyecto Stop Bullying contra el acoso escolar, aportando información y material a la hora de impartir esos cursos".

Pocos futbolistas gays han reconocido públicamente su condición sexual, algo más corriente en otros deportes: "Es cierto que entre los futbolistas se reconoce en menor número que en otros deportes. La culpa debe ser de que el machismo está más implantado en el fútbol que en otras especialidades, pero creo que eso va a evolucionar poco a poco y que se aceptará a cada persona tal como es gracias al trabajo que deben realizar clubes, jugadores y aficionados".

En el horizonte, planes de futuro con la peña: "Cuando la creamos era la primera gay de Andalucía y la segunda de España. Ahora ya hay algunas más, incluso en nuestra provincia tenemos una del Algeciras, llamada Roja Directa. Hay que reconocer que algunos clubes están colaborando mucho con el tema, entre ellos el Cádiz. Para la temporada que viene, si subimos a Primera División si Dios quiere, que parece que sí, ya estamos preparando un acto de hermanamiento con una peña del Valencia que se dedica a lo mismo".