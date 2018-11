Una línea continuista

Juan Antonio García es desde el pasado sábado el nuevo presidente de la Federación de Peñas Cadistas. Sustituye en el cargo a Fernando Arévalo, en el que se apoya para ir tomando conocimiento de la gestión de una entidad en constante crecimiento que agrupa nada menos que a 71 peñas. Todas detrás del Cádiz CF, el equipo de sus amores.

'Erpapi', que es como es conocido Juan Antonio, está integrado en el mundo del Carnaval –saca un romancero cada año y pertenece a la asociación de esta modalidad–, trabaja como comercial de empresa en Telefónica y a partir de ahora va a hacer hueco en su poblada agenda para ponerse al frente de la FPC, a la que llega con una idea muy clara. “La intención es seguir la línea marcada por la anterior presidencia. Fernando deja el listón muy alto y objetivo es mantenerlo”.

El nuevo presidente reconoce que se pone al frente en un buen momento para la Federación. Eso le tranquiliza pero a la vez supone una responsabilidad. “El momento es bueno pero también es difícil porque hay que mantener ese nivel tan alto que nos han dejado”.

Erpapi se deshace en elogios al anterior presidente. “Me identifico mucho con Fernando. Somos dos personas tranquilas. Antes no lo conocía y él me está ayudando en mi llegada. Voy aprendiendo día a día”.

Cuando Arévalo anunció su marcha, nadie se ofreció a tomar el relevo y Juan Antonio, que al principio no tenía intención de presentarse, hizo una propuesta en una asamblea de la FPC. “Planteé que esto no es cosa de uno, le gente comenzó a preguntar, después empecé a contar con apoyos de numerosas peñas y fuimos nueve las que presentamos una candidatura conjunta”.

Ya había entrado en contacto con el ya ex presidente. “Fernando me comentó que me veía capacitado para coger el testigo y desde su experiencia me dio varios consejos que resultan muy útiles. Me dijo que uno de sus fallos fue que llevó todo el peso y acabó agotado”.

Para evitar lo que le pasó a Arévalo, la nueva directiva de la FPC ha definido unas áreas de trabajo y cada una de ellas tendrá un responsable. “Se trata de delegar funciones. Hay gente comprometida que va a trabajar bastante”.

Entre los asuntos que Juan Antonio tiene en mente uno es la recolocación de las peñas en las gradas del Carranza. “Se va a intentar que los miembros de cada peña puedan estar agrupados, hablaremos con el club a ver qué se puede hacer. Es un proyecto complicado”.

El estadio tiene algunas carencias ya conocidas. El nuevo presidente reconoce que “estamos pendientes de ese tema pero es algo de infraestructuras, ojalá se puedan ir mejorando aspectos como la limpieza de los asientos, ganar en comodidad. Estaría bien además que el color del estadio fuese amarillo”.

La Federación supera las 70 peñas federadas en unos años de continua expansión. “No nos ponemos un tope. Cuantas más haya, mejor”. Erpapi quiere disfrutar de etapa en la FPC y también como aficionado del Cádiz. “El cadismo está ahora en un buen momento. Quizás nos estamos malacostumbrando porque desde que regresamos a Segunda División A estamos peleando ahí arriba por subir a Primera".

Dice que "ojalá llegue algún día el ascenso, pero mientras hay que disfrutar. No hay que tener urgencias ni prisas por correr. Soy abonado desde que volví a Cádiz en 1998 y he visto tantos encuentros con el equipo en Segunda B que ahora disfruto cada partido”.