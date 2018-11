Movimientos en el horizonte

El Cádiz CF empieza a enderezar el rumbo en la Liga. Salió de las posiciones de descenso tras ganar en Lugo, golear al Elche y vencer al Reus y ahora trabaja para consolidarse en la zona media como camino para intentar meter en la pelea por cazar un puesto de la fase de ascenso a Primera División.

En el vestuario reina la felicidad colectiva pero en el plano individual la alegría no es igual para todos. Los jugadores que tienen protagonismo están satisfechos pero los que disponen de menos oportunidades no andan del todo contentos. La plantilla es larga, la competencia es máxima y es difícil que haya sitio para todos.

Queda casi mes y medio para la apertura del mercado invernal y se espera que haya movimientos en el plantel a lo largo del próximo mes de enero. Para que lleguen nuevos futbolistas tienen que salir otros. La puerta se vuelve giratoria. Algunos no verían con malos ojos un cambio de aires y entre los más receptivos para hacer las maletas estarían Karim Azamoum, Alberto Perea y Dani Romera.

Azamoum: recaló en el Cádiz el pasado verano procedente del Troyes –Liga francesa- pero se ha encontrado con una media superpoblada en la que no encuentra hueco. El entrenador, Álvaro Cervera, se decanta por otros jugadores en la medular y la aportación del franco-argelino en la Liga es casi testimonial. La lesión de peroné que sufrió en septiembre jugó en contra del futbolista, que estuvo varias semanas de baja.

Azamoum no es titular en un solo duelo del campeonato. Sólo ha estado sobre el césped algo más de media hora: seis minutos en el partido contra el Almería, 14 frente al Mallorca y 11 ante el Sporting de Gijón. En choque contra del Reus del pasado sábado se quedó fuera de la lista definitiva.

El francés sí que dispone de oportunidades en la Copa del Rey. Ausente por lesión en el primer cruce, contra el Tenerife, estuvo el once inicial del envite contra el Zaragoza –el único partido que ha jugado de principio a fin- y también frente al Espanyol, en el que marcó un gol y fue sustituido a los 70 minutos.

El medio tiene difícil entrar en los partidos de Liga –en principio sería titular en la cita de vuelta contra el Espanyol en la Copa- y si no cambia su situación tiene todas las papeletas para salir en enero y volver a Francia o dar el salto a otro club español.

Alberto Perea: no lo está teniendo nada fácil en el comienzo se segunda campaña en el Cádiz después de una primera temporada, tras llegar del Barcelona B, marcada por diversos problemas físicos que le impidieron tener continuidad.

Alberto Perea no llega a los 200 minutos en la Liga –de los 1.170 ya desarrollados en 13 jornadas-. No suele gozar de la confianza del entrenador. De los cinco duelos ligueros en los estuvo en el campo, dos fueron desde el inicio y en Albacete completó todo el partido. Ante el Alcorcón fue relevado en el descanso. Frente al Real Oviedo salió al final, en Tenerife jugó algo más de la última media hora y en Lugo, 19 minutos.

En la Copa sí que tiene un sitio fijo en el once hasta la fecha. Titular en los tres encuentros -90 minutos en Tenerife, 78 en Zaragoza y 77 contra el Espanyol-, cuando Cervera suele dar cabida a los menos habituales en el torneo doméstico, Alberto Perea ocupó plaza en el banquillo en el choque liguero contra el Reus pero no saltó al terreno de juego. No es de los futbolistas que más cuentan para el técnico y el nombre del mediapunta se asocia al Albacete como posible destino en el mercado de invierno. El cuadro manchego está metido de lleno en la pelea por la fase de ascenso –quinto clasificado con 21 puntos, cuatro más que el Cádiz- y el futbolista no vería con malos ojos pasar al equipo de su tierra en el segundo tramo del curso.

Dani Romera: su nombre sonó con fuerza durante el último verano por su posible marcha al Almería, equipo donde se formó, y aunque la operación no cuajó entonces, podría retomarse en el próximo mercado de invierno si hay un acuerdo a tres bandas entre los clubes y el delantero. Si se dan las condiciones, el atacante estaría encantado de jugar en el conjunto de su ciudad y buscar las oportunidades que no tiene en el Cádiz. El almeriense aterrizó en 2017 procedente del filial del Barcelona y tampoco tuvo suerte en su primer curso

La lesión en el hombro que sufrió en el arranque del partido contra el Alcorcón –sexta jornada- frenó la progresión del ariete, que había conseguido hacerse con un sitio en el once después de entrar en racha con dos goles importantes: el que marcó en Tenerife en el duelo copero y el que firmó en el tiempo de prolongación en Albacete para rescatar un punto.

La dolencia en el hombro le dejó inactivo varias semanas y ahora que está recuperado pelea por un sitio en la convocatoria, de la que no forma parte desde aquel envite frente al equipo alfarero. Si no entra antes, quizás tenga su oportunidad en el encuentro contra el Espanyol –la vuelta de Copa- programado para el 4 de diciembre.