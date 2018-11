Álex Fernández, renovación cerrada

La renovación de Álex Fernández es un secreto a voces. El acuerdo entre el Cádiz CF y el futbolista es absoluto y sólo falta la firma para que sea oficial. Puede ser la semana entrante. Salvo una giro radical en las próximas horas o días fruto de un contratiempo inesperado, el centrocampista rubricará la ampliación hasta el 30 de junio de 2022, es decir, tres temporadas más además de la actual, con un aumento de la cláusula de rescisión, establecida hasta la fecha en tres millones de euros.

Las negociaciones han sido largas pero llegan a buen fin con un sobreesfuerzo económico por parte del club que convertirá al madrileño en el jugador propiedad del Cádiz mejor pagado. Álex acababa contrato a final de la presente campaña pero seguirá vestido de amarillo y azul hasta el epílogo del curso 2021/22.

El medio se incorporó a la disciplina del Cádiz en la temporada 2017/18 procedente del Elche. No tardó en hacerse con un sitio en el equipo con su calidad y entrega hasta convertirse en un fijo en las alineaciones de Álvaro Cervera. El entrenador ha dicho en más de una ocasión que es un futbolista importante y que el club acierta si lo renueva. Aunque el sábado no jugó contra el Reus, no tardará en volver al once.

Álex Fernández ha expresado en multitud de ocasiones su felicidad por defender el escudo del Cádiz CF. Junto a su familia se ha adaptado a las mil maravillas al territorio gaditano y va a cumplir su deseo de seguir jugando y viviendo donde está ahora.