"El equipo ya es reconocible"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se ha mostrado satisfecho por la tercera victoria consecutiva en Liga y ha destacado sobre todo el trabajo defensivo del equipo.

“Ganando las cosas se ven mejor, más tranquilos. Lo mejor que nos ha pasado es que el equipo es reconocible, se parece mucho al que veíamos antes. No utiliza sólo la defensa para defender, utiliza las bandas para correr, tiene ciertas ocasiones de gol claras, tres o cuatro, al equipo contrario le cuesta trabajo llegar a nuestra portería, y si todo eso te lleva a ganar, mejor que mejor”.

Hay un tramo del partido en el que los visitantes se adueñan de la pelota, aunque sin crear peligro.

“El partido empieza con posesión nuestra, a partir de 1-0 es de ellos, pero eso siempre pasa, es así. Si la pelota la tiene el contrario a veces estamos hasta cómodos, porque sabemos que luego están Salvi, Manu, Jairo… No lo vemos mal. Lo veo mal cuando la pelota está dividida y siempre hay un tiro de ellos”.

Álvaro Cervera aprovecha la ocasión para desterrar, una vez más, el mito de la posesión.

“Ellos han tenido un 64% de posesión, pero nosotros no somos eso. Somos lo que somos y de otra manera no nos va bien”.

Algo tendrá de razón cuando el Reus no ha tirado a puerta ni una vez, salvo el gol anulado por fuera de juego.

“Tengo la percepción, no seguridad, de que en el fútbol los goles que te metan son los que van a decidir dónde estás en la clasificación, no los que metas. Somos buenos cuando no nos tiran, porque al final, con los jugadores que tenemos, algún gol marcamos”.

Casualidades o no, el submarino amarillo vuelve a emerger en noviembre.

“No tiene explicación, pero son factores que suman y al final es la realidad. Jugadores que se recuperan, el entrenador que es lento en darse cuenta de las cosas, los equipos contrarios, el conocimiento de los rivales… Un poco de cada cosa al final hace que esto ocurra. Pero sigo pensando que pese a la buena racha no vamos sólo a empatar y ganar, no va a ser así. El equipo ya es más reconocible pero esto va a ser muy difícil”.

Estar posicionado en mitad de la tabla, en cualquier caso, parece más normal.

“Pensamos que este año tenemos que estar colocados en esa situación para si viene una buena racha meternos arriba”.

¿Tiene margen de mejora el equipo con dinero que parece ser hay en el banco?

“Todos los equipos tienen margen. Ahora han aparecido jugadores que antes no aparecían pero todo se puede mejorar, si no el once titular igual sí la plantilla”.