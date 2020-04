Desde el obligado confinamiento y con la preocupación lógica por los suyos y la situación que se vive a nivel mundial, uno de los mejores jugadores, sino el más brillante, que ha dado Cádiz habla de su estado de ánimo, del papel que le está tocando vivir a los futbolistas y de lo que puede suceder con una temporada que hace casi un mes empezó a torcerse.

Pepe Mejías en estado puro, sin tapujos, con sus mandamientos por delante con la misma calidad que cuando manejaba el balón. "Estamos viendo como se desarrollan los acontecimientos, como está el tema. Vemos lo de China, que llevan muchos meses encerrados. Me cuesta pensar en un partido de fútbol, en tantos jugadores en un mismo vestuario. Todo ello sin olvidar que jugar a puerta cerrada desvirtúa la competición, y que la posibilidad de hacerlo en julio y agosto es una locura", expone el excadista.

El mayor de los hermanos Mejías analiza todo desde la frialdad y la realidad. "Se me hace complicado pensar en un regreso pronto a la normalidad. El temor lo vemos día a día en las noticias. Los propios sanitarios cuando acaban de trabajar no acuden a sus casas porque los tienen aislados de sus familias para evitar contagios".

Profundiza un poco más en el asunto dando su punto de vista se le hubiera tocado vivir todo esto en primera persona como profesional. "Yo esperaría a que estuviera el tema claro o resuelto. Haría como con aquella huelga para que los jugadores tuviéramos seguridad social. Si yo fuera ahora futbolista me negaría a jugar porque por encima de todo está la salud. Sería para mí una situación de mucho miedo", asegura plenamente convencido de lo que dice.

En la parcela más personal, Pepe Mejías no deja de entrenar a sus 61 años; todo sea por mantener la forma. "Gracias a Dios dispongo de un garaje con mis aparatos de gimnasia y mi ordenador, ya que son días de recordar muchas cosas en las redes sociales". Además, cuenta que no lleva mal el encierro obligado "porque quince o veinte días antes de que se activara la alerta sanitaria ya estaba sin salir de casa por los problemas de vértigo que afectan a mi mujer". "Eso más lo de ahora suma un buen número de días. Pero lo tengo asimilado. Sufres más por los tuyos, ya que no puedes ver a tus hijos ni a tus nietos, aunque sólo queda desear que todo esto pase y que no se alargue mucho en el tiempo", lanza como deseo.

Sin embargo, tira de experiencia en la vida, en el fútbol y en el deporte para efectuar la siguiente reflexión. "Con la aparición del coronavirus habrá un antes y un después en todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el fútbol. Viendo como los propios trabajadores de la sanidad están siendo de los más afectados, te puedes hacer una idea de lo que nos queda como medidas de precaución hasta que no encuentren una vacuna. Cuando volvamos a salir a la calle habrá más respeto por la salud y serán habituales durante mucho tiempo las medidas de protección".

Como no puede ser de otra manera, el 'rubio de oro' habla de la situación en la que se encontraba la Segunda División A cuando se produjo la suspensión de la competición y de lo que, bajo su punto de vista, debería suceder. "Pienso que lo más normal es que subieran los dos primeros porque tengo muchas dudas de que se pueda continuar jugando en condiciones normales. Empezar en mayo o junio una pretemporada, irnos más allá del 30 de junio por lo que supone por la finalización de muchos contratos... Son muchos inconvenientes porque realmente nadie es capaz de poner una fecha al final de este confinamiento. Habría que dar el premio a los dos primeros por el ascenso, porque creo que se lo han merecido, y que LaLiga y la Federación Española se planteen ampliar el número de equipos en Primera la próxima temporada. Para mí sería una doble alegría por mi Cádiz, lo primero, y por el Zaragoza por lo que también ha significado en mi carrera”, finaliza Pepe Mejías.