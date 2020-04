La corriente mostrada esta semana a este medio por parte del ex cadista Pepe Mejías tiene ahora una continuidad similar en otro gaditano, Suso, que juega en el Sevilla. El futbolista cedido por el Milán coincide en el fondo de sus reflexiones en cuanto al peligro que supone para la salud volver a jugar esta temporada. Dos gaditanos y ex cadistas -Suso jugó hasta cadetes en el fútbol base amarillo antes de marcharse al Liverpool- que a pesar de los años de diferencia uno del otro, van de la mano en la manera de pensar y afrontar el temible Covid-19.

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, más conocido en el mundo del fútbol como 'Suso', habla desde el confinamiento que vive junto a su familia en la tierras gaditanas. Una situación que lleva con enorme preocupación, una inquietud que le supera y le hace hablar con claridad de lo que entiende que debería suceder esta temporada. Así se expresó el jugador en Radio Marca. "Si hay un uno por ciento de riesgo no se debería jugar. Si vengo de entrenar y contagio a mi mujer no me lo perdonaría en la vida". El motivo de este pánico lo explica posteriormente. "Mi mujer está embarazada y le queda un mes y medio para parir. Si voy a entrenar y traigo el virus, y la contagio... eso es algo que no me lo podría perdonar en la vida", reitera.

Suso es una aventajado porque tiene muchísimos conocidos en Italia de sus cinco años allí como futbolista, y sabe el elevado precio que se está pagando también en aquel país en forma de muertes. Lo conoce bien de allí y lo sigue a diario desde su retiro forzoso en suelo gaditano. "Estoy muy preocupado porque la situación es dramática. Veo muy complicado que se acabe la temporada. Yo estoy en casa, ni siquiera he salido para comprar y la situación a mí particularmente me da bastante miedo".

Y el ex del Milan y del Liverpool va un paso más allá para situarse en un contexto muy similar al de Pepe Mejías, tal y como expuso el ex futbolista a Diario de Cádiz. "El fútbol ahora no es lo más importante. La salud es lo prioritario y no se puede acabar LaLiga toda costa por una serie de intereses. Alemania se está planteando volver antes, pero allí hay menos contagiados y muertes, no es lo mismo. La situación es parecida, pero las cifras no son las mismas. Yo no estoy de acuerdo en terminar la Liga a toda costa por una serie intereses. Hay que hacer un poco de esfuerzo por parte de todos. No es lógico que nosotros tengamos que estar jugando y concentrados, encerrados en un hotel. Si hay un uno por ciento de riesgo, yo creo que es mejor no continuar".

Para acabar, Suso no oculta su deseo cuando el temor permite que éste asome por su boca. "A mí me encantaría que volviéramos a jugar, a sentir esas sensaciones, pero la situación es dramática y hay que tener bastante cuidado porque no se sabe hasta dónde puede llegar el virus. Venía una etapa muy buena, pero cuando pasan estas cosas prácticamente dejas de pensar en el fútbol".