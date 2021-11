Ben Harburg: "Queremos hacer del Cádiz CF uno de los mejores de la Liga en poco tiempo"

Ben Harburg es un inversor de éxito estadounidense que entra en el Cádiz CF con una pequeña porción de acciones y una ilusión ilimitada, mezclada con ambición, para ayudar al crecimiento del club hasta cotas jamás alcanzadas en su centenaria historia.

Harburg es socio gerente de MSA Capital, una firma de inversión global con más de 2 mil millones de dólares en activos. Trabaja en China y desde allí dedica buena parte de su tiempo a buscar la manera de generar ingresos en el club por vías hasta ahora no exploradas y con un concepto global para que la marca Cádiz CF sea conocida en todo el mundo. El empresario americano explica a Diario de Cádiz sus líneas maestras de trabajo.

-Un inversor americano que vive en China compra acciones del Cádiz CF. ¿Cómo llega usted hasta aquí?

-Nací en Estados Unidos y cuando tenía 11 años mi familia se vino a Cádiz. Vivimos dos años en El Puerto de Santa María. Recuerdo que fui a ver partidos del Cádiz. Una amiga de mi madre tenía un hijo, no recuerdo su nombre, que jugada en el primer equipo cuando estaba en Segunda División B. Entonces no era un equipo como hoy que está en LaLiga (en Primera).

-¿Cómo surge su relación actual con el Cádiz CF?

-Me encanta el fútbol de siempre y sigo a los grandes clubes del planeta. Llevaba seis u ocho meses hablando con la gente del Cádiz CF e hicimos la transacción para adquirir acciones. Estuve viendo muchos clubes en España para ver cómo funcionaban. Lo hice con expertos que conocen bien el fútbol español y ellos me introdujeron a Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. Hablamos mucho sobe la visión del club y las cosas que yo podía hacer por el club.

-¿Y qué puede hacer usted por el club?

-Tenemos una visión grande de hacer crecer al Cádiz CF. Lo más importante es consolidarnos en Primera. Para ello necesitamos dinero. Ahora somos un club un poco pequeño dentro de los grandes nombres de LaLiga. Tenemos que explorar nuevos canales para generar ingresos que otros no tienen. Tenemos que globalizarnos para introducirnos en una audiencia más numerosa en el mundo y así poder tener más dinero y entonces poder aumentar el límite salarial.

-¿Qué tiene pensado?

-Es bueno diversificar los patrocinadores de manera que trabajemos juntos con nuevas firmas que proceden del mundo de la tecnología, no sólo de los negocios tradicionales. Mi trabajo profesional son inversiones en las más grandes firmas como Airnb, Uber… Conozco empresas globales de tecnología, tengo relaciones con ellas y quiero establecer vínculos, hacer acuerdos con firmas de otras parte del mundo que nunca han trabajado con el Cádiz CF.

-¿Se ha avanzado en algo en concreto?

-Hemos hecho acuerdos, patrocinadores que no tienen negocio en Cádiz pero van a usar el Cádiz CF para establecer su marca en España. Es algo nuevo. Otros clubes de LaLiga no tienen estas relaciones con el mundo tecnológico como tengo yo. Puede ser una nueva forma de crear dinero para el equipo.

También estamos estableciéndonos en otros países y regiones que no conocen mucho al Cádiz CF. He empezado a tener relaciones con nuevos grupos de medios sociales en países árabes, China y otros lugares del mundo. Hacemos contenidos en la lengua de cada sitio y así hacemos crecer nuestra marca.

Queremos hacer muchas cosas en estos sitios en el tema de los patrocinadores y llegar a acuerdos con otros equipos y academias. Vamos a anunciar acuerdos en semanas. Se trata de generar ingresos globales para el Cádiz CF con el objetivo de establecernos en Primera.

-¿Qué conllevaría el crecimiento como club?

-Si nos hacemos fuertes con el tiempo queremos llegar a disputar competiciones europeas. Somos uno de los clubes con el tope salarial más bajo, unos 45 millones de euros. El próximo nivel está en unos 65 millones de euros y sólo podemos subir si generamos dinero desde fuera y también con mucho seguimiento en redes sociales. Se ha hecho todo lo que se puede hacer en España con las empresas de la zona y ahora hay que ir a todas partes del mundo para crear ingresos. En ello estoy.

-¿Qué más se puede hacer para potenciar la marca internacional del Cádiz CF?

-He hablado con representantes de los clubes grandes del mundo en China y Estados Unidos para conocer sus experiencias, en qué trabajan. He visto cosas que podemos hacer que ellos no hacen. El Cádiz CF tiene jugadores de Sudamérica, Europa y en el futuro quizás de jugadores de Asia. Otros países no tienen una persona como yo que trabaja cada día con firmas tan fuertes en China, países árabes y otras parte de Europa que pueden ayudar con acuerdos que vamos a anunciar. Tenemos el primer acuerdo ya hecho, un club de Premier League mucho más grade que el nuestro, podemos hacerlo porque sabemos con quién hablar.

-¿Además de los acuerdos, hay alguna opción más para progresar?

-Muchos de los clubes grandes más conocidos del mundo no trabajan mucho para la nueva generación de aficionados. Los grandes de LaLiga no hacen casi nada en China para crecer y mejorar sus relaciones con los fans de este país. Hay poca relación entre los clubes y China como el Cádiz CF sí va a a mantener. Sabemos usar nuestras redes sociales, influencers y firmas locales para crecer en este grupo como los grandes equipos de España, que no son son muy conocidos en China.

Por ejemplo, hay muchos chinos que siguen a Messi más que al Barcelona y cuando Messi cambia de equipo ya no siguen al Barcelona, sino al equipo en el que está ahora. Podemos usar este momento que vivimos y trabajar para establecer relaciones. En países árabes el Cádiz CF es uno de clubes de LaLiga tiene más seguidores en twitter.

-¿Es factible que el Cádiz CF tenga algún día un jugador chino en su plantilla para potenciar su marca en ese país?

-Es posible, estamos explorando la posibilidad de tener un jugador chino. En China hay más personas que ven partidos del Espanyol que partidos el Barcelona o el Real Madrid porque en el Espanyol juega Wu Lei. En un día se puede cambiar todo si tenemos un jugado de este país. En este nuevo mundo de redes sociales en países como China y otros donde clubes grandes no tienen una fuerte posición podemos hacer algo nuevo.

-Le veo muy ambicioso. ¿Hasta dónde quiere llegar?

-En este mundo de covid y globalización tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades de ingresos para poder crecer. No podemos quedarnos así, tenemos que renovar y revolucionar. La finalidad es un club para la gente de Cádiz, quiero traer el mundo a Cádiz. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar con apartamentos turísticos y hacer algo con relacionado con el turismo.

-¿Qué parte de acciones ha comprado? ¿Piensa adquirir más en el futuro?

-Tengo un 6,5 por ciento. Es posible que el futuro adquiera más. Quería comprar más acciones de las que he comprado. En cualquier caso, no estoy preparado para ser el presidente, es bueno tener personas como Manuel y Rafael que ellos entienden. Me gusta la estructura que tenemos ahora. Si me dan la opción de comprar más, lo haré. Tenemos que hacer cosas locales y globales. Mi trabajo cada día en el Cádiz CF es global Manuel y Rafael las cosas locales como el nuevo estadio. Esas iniciativas son importantes para crecer. Cuando tengamos presencia global, nuevo estadio... podemos tener mejores jugadores si disponemos de más dinero. Cada semana estamos jugando muy bien, ahora podemos jugar con cualquier equipo. Si avanzamos un poco más en el límite salarial podemos reforzarnos y crecer mucho.

-¿Se fija plazos sobre el crecimiento del club?

-El objetivo es establecer al Cádiz CF como uno de los mejores de la Liga en un tiempo corto, no esperar diez años. Vamos a hacer cosas que no hacen otros clubes. Tenemos que sobrevivir esta temporada, si lo conseguimos la permanencia podemos crecer y hacer muchas cosas en poco tiempo.

-Qué mensaje le puede enviar a la afición del Cádiz CF?

-Una de las razones por las que he entrado en el Cádiz CF es por su hinchada. El Cádiz CF tiene unos aficionados muy fieles, estoy siguiendo todos los grupos de fans en redes sociales. Quiero escuchar sus pensamientos sobre el equipo. Ellos se merecen tener un equipo fuerte. Más que los dueños, somos los que cuidamos el equipo, el equipo es para los fans.

No necesito dinero del equipo, necesito que el equipo gane y los aficionados tengan la alegría de que un equipo que antes era pequeño sea un equipo mundial.