El Athletic lleva 5 partidos sin ganar y Valverde da máxima importancia al partido contra el Cádiz CF

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club de Bilbao, subrayó el jueves 2 de febrero que, después de la racha de cinco partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas, el partido de este viernes en San Mamés frente al Cádiz CF es "importantísimo" porque considera "vital romper" la inercia negativa en la que se encuentran.

"Desde que hemos venido del parón no hemos ganado y estamos aquí para ganar, si no todo se hace más duro. Ganamos en Copa, pero no ganamos en Liga y eso nos duele", recalcó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro.

Valverde añadió que esperan que esta cita sea "un punto de inflexión" al tratarse del primer partido de la segunda vuelta y ser conscientes de que van "a tener que sumar más puntos que en la primera" para conseguir su objetivo de alcanzar una plaza europea para la próxima temporada.

No cree el de Viandar de la Vera que haber fijado públicamente esa meta a comienzo de temporada suponga una presión añadida porque "quien más quien menos piensa en eso todos los años". Y añadió que el objetivo que tienen en el vestuario "es mucho más ambicioso" ya que aspiran a llegar a Europa "dando además una buena sensación".

Acerca de su rival, Valverde espera a un Cádiz CF "muy diferente al de la primera vuelta", al que superaron en el Nuevo Mirandilla por 0-4, porque es "seguramente el que más se ha reforzado" en el mercado invernal y está "sacando muchos mejores resultados en los últimos partidos".

"Defienden fuertes, te pueden sorprender a la contra y para superar líneas tienes que tener esa dosis de paciencia, pero no descuidarte atrás. Ellos van a jugar con eso, pero recursos ofensivos para tener jugadores en ataque y posibilidades de ir hacia arriba tienen", reflexionó.

El técnico fue cuestionado también sobre la semifinal de Copa frente a Osasuna y admitió haberse "sorprendido" con el retraso de tres semanas que ha sufrido la eliminatoria porque "estaba establecida" para otra fecha y su planificación era empezar a preparar el encuentro de ida después del partido con el Cádiz.

"Es una cosa de última hora que no estábamos preparados para ello. Lo normal sería conocer la fecha de antemano", comentó Valverde, quien no cree que el este cruce copero descentre a sus jugadores en la liga.

"Para eso estoy yo todo el día dando la matraca, para centrarnos. La Copa es una ilusión, pero lo que realmente nos dice dónde estamos es la liga. Hasta hace poco estábamos muy bien, este mes no hemos acertado y tenemos que empezar de nuevo", recordó.

Por último, valoró positivamente la cesión de Asier Villalibre al Deportivo Alavés porque considera que "le iba a venir bien jugar sabiendo que el año que viene va a estar aquí".

"Era una buena opción", apostilló un Valverde, que eludió pronunciarse sobre su posible continuidad o no en el Athletic cuando acabe su contrato el próximo 30 de junio. "Ahora mismo estoy bastante preocupado por ganar algún partido de liga, lo otro ya lo veremos", zanjó