El balance del Cádiz CF del mercado de invierno: "Tenemos una plantilla más compensada"

El director deportivo del Cádiz CF, Juanjo Lorenzo, hizo el jueves 2 de febrero un balance del mercado de invierno, en el que club realizó siete incorporaciones.

Valoración: "Fue un mercado bastante activo, queríamos hacer una plantilla para dar más opciones posibles en todos los puestos. Estamos satisfechos con lo obtenido, tenemos capacidad de competir en la segunda vuelta por la permanencia".

Dificultad: "Cuando vemos los rivales y sus plantillas y salarios de algunos jugadores nos hace recordar que esto es difícil. Vendrán momentos complicados pero debemos estar unidos. Tenemos plantilla de Primera y tenemos que demostrarlo desde el viernes en Bilbao".

Comparación con los demás equipos: "No puedo ni debo valorar el trabajo de los demás, sería arrogante por mi parte. Tenemos una plantilla con buenos jugadores y sabemos que la segunda vuelta será difícil porque los rivales también tienen buenas plantillas".

La zona trasera: "Da la sensación de que vamos a ser muchos los equipos involucrados en la pelea y cada semana puede haber variaciones. Se trata de hacer una buena segunda vuelta y llegar al final con opciones".

Posibles contactos por Luis Alberto en invierno: "No me gusta hablar de jugadores que no son nuestros. Tiene una calidad conocida por todo el mundo. A veces en el fútbol los deseos no se convierten en realidad. Él sigue en la Lazio y nosotros estamos encantados con nuestra plantilla".

El pasado mercado de verano: "Yo no estaba aquí, en invierno buscábamos jugadores cuya adaptación fuese lo más rápida posible. Jugadores con calidad de otras ligas hubiesen necesitado unos meses de adaptación. Queríamos jugadores en disposición de jugar como Roger y Escalante el otro día".

Trabajo colectivo: "Personalizar en jugadores es un error, vivimos del rendimiento global de una plantilla compensada y ahora hay que demostrarlo en el campo".

La baja de Cala: "Lo que ha hecho Juan es una muestra de cordura y de sentimiento hacia el club, de saber que estando lesionado puede hacer un gran servicio. Este año no podía aportar por las condiciones físicas y entendió que era el momento de ceder su ficha a otro compañero. Le tenemos que expresar agradecimiento, ha hecho algo que ha facilitado el trabajo el último día de mercado. Ha cedido la ficha esta temporada, tiene contrato hasta 22024, su proceso de recuperación determinará si puede volver".

DELANTERA: “Es difícil que un equipo como el nuestro se base en dos o tres jugadores, había que tratar de tener una plantilla compensada sabiendo que habrá altibajos y lesiones. La idea es que el técnico tenga las mayores posibles. No se trata de centrarse en un jugador sino en las combinaciones que puede tener el míster”.