Siete bajas y cuatro novedades en la convocatoria del Cádiz CF ante el Athletic de Bilbao

El Cádiz CF desarrolló el jueves 2 de febrero el último entrenamiento antes de afrontar el viernes 3 en San Mamés el encuentro ante el Athletic de Bilbao que supondrá el comienzo de la segunda vuelta.

La sesión realizada en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) dio paso a la confección de la convocatoria por parte de Sergio González.

Se trataba de la primera lista una vez finalizado el mercado de invierno, aunque la elección del preparador cadista se vio condicionada por numerosas bajas. Eso sí, también hubo bastantes novedades en una nómina formada por 21 futbolistas, los que se desplazan al norte en busca de un buen resultado. Los amarillos tienen previsto viajar el viernes por la mañana, el mismo día del encuentro que se disputa por la noche en la Catedral

No son pocos los futbolistas con los que no puede contar el inquilino del banquillo cadista. Las siete bajas limitaron las posibilidades a la hora de tomar la decisión. Viajan todos los dos disponibles más dos miembros del filial: el portero Víctor Aznar y el defensa central Carlos García-Die, ambos habituales con el primer equipo en los últimos tiempos.

No pueden participar en el partido de la vigésima jornada de Liga los lesionados David Gil, José Mari, Víctor Chust, Fede San Emeterio y Álvaro Negredo. El delantero se dañó esta semana en un entrenamiento y no está para jugar. Jorge Meré no está lesionado pero le quedan unos días para ponerse en forma del todo y se queda en tierra. En el caso de Rubén Alcaraz, no forma parte de la expedición al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco amonestaciones.

De los siete jugadores que aterrizaron en el mercado de invierno, todos entran en la lista salvo Meré. Se estrenan en la convocatoria Chris Ramos y Sergi Guardiola. Completan las novedades Iván Alejo y Rubén Sobrino, que vuelven tras cumplir los dos castigo federativo.

Los 21 futbolistas citados por Sergio Gonzáles son Jeremías Conan Ledesma, Víctor Aznar, Raúl Parra, Iza Carcelén, Fali, Momo Mbaye, Luis Hernández, Carlos García-Die, Santiago Arzamendia, Alfonso 'Pacha' Espino, Álex Fernández, Youba Diarra, Gonzalo Escalante, Theo Bongonda, Iván Alejo, Brian Ocampo, Rubén Sobrino, Anthony 'Choco' Lozano, Roger Martí, Chris Ramos y Sergi Guardiola.