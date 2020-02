El árbitro que ha estado en las dos derrotas del Cádiz CF en casa

Los errores forman de la vida y hay que saber vivir con ellos. Todos somos humanos. Pero si es posible evitarlos y no se quiere/puede... Eso es otra cuestión. El caso es que el árbitro del partido entre el Cádiz CF y el Málaga se comió un clarísimo penalti cometido por Diego González sobre Nano Mesa.

Si el VAR se creó para minimizar los fallos y ayudar a los árbitros en la toma de decisiones de acciones importantes, la pregunta que queda para la eternidad es por qué Juan Luis Pulido Santana no acudió a la cámara instalada junto al túnel de vestuarios para comprobar si la caída de Nano Mesa dentro del área del Málaga fue o no penalti. Bastaba con echar un vistazo. Nada más. ¿Qué sucedió para no tener que dar marcha atrás?

Es comprensible que el colegiado aprecie en el momento de la jugada que el delantero simule una falta y hasta le muestre la cartulina amarilla por ello. La acción es muy rápida y puede inducir al error. Pero si resulta que las imágenes demuestran que ha sucedido los contrario, es decir, que el delantero se anticipa al defensa y recibe una patada tras llegar antes al balón, ¿por qué desde la sala del VAR no se recomienda al árbitro que vaya a ver una jugada determinante? ¿Para qué sirve el VAR entonces? ¿Ahora sí, en esta jugada no? Incomprensible. El Cádiz CF jugó mal, muy mal, pero resultó perjudicado.

Alguien del Comité Técnico de Árbitros debería explicar al Cádiz CF y a sus aficionados por qué Pulido Santana no se acercó a la pantalla como sí hizo con la mano de Espino que le llevó a rectificar para señalar la pertinente pena máxima.

Y en la sala del VAR estaba el domingo Rubén Ávalos Barrera, recordado por liarla en el partido contra el Numancia con una rigurosa expulsión a Salvi que condicionó el desarrollo del encuentro. Fue la primera derrota en casa del Cádiz CF esta temporada. Cosas de la vida, Ávalos Barrera también influyó en la segunda derrota como local del conjunto amarillo, esta vez desde la sala del videoarbitraje.