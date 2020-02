Vizcaíno le devuelve la pelota a Cervera

¿Están jugando al ratón y al gato el presidente del Cádiz CF y el entrenador? Álvaro Cervera aseguró el pasado viernes que no es real que vaya a estar en el club todo el tiempo que él quiera y que si la situación de su renovación no depara ninguna novedad "es porque alguien quiere".

No dijo a quién se refería, pero todas las miradas iban dirigidas a Manuel Vizcaíno. El presidente fue preguntado el lunes en Canal Sur Radio por las negociaciones sobre la renovación del técnico y a tenor de lo que dijo el dirigente si Cervera no ha renovado es porque no acepta la oferta que le ha trasladado el club.

Vizcaíno afirmó que "tengo en mi debe no haber convencido a Álvaro Cervera para que renueve". Y dio una vuelta de tuerca más: "estaría con Cervera todo el tiempo que él quisiera, aunque suene a demagogia".

Cervera dijo que no es verdad que vaya estar el tiempo que quiera en el Cádiz CF, pero el presidente vuelve a pasar la pelota al entrenador. "Insisto, él va a estar todo el tiempo que él quiera mientras que yo esté. Soy resultadista y sé que Álvaro me asegura un resultado. A mí no me ciega ir último o primero. Voy a intentar que Álvaro se quede", añadió Vizcaíno.

El presidente aseguró que no está esperando al desenlace de la Liga para decidir sobre la continuidad del técnico. "No es verdad que se esté esperando al final de temporada, no estoy esperando a nada". Y fue cuando remató: "si el año que viene seguimos en Segunda, Cervera va a ser entrenador del Cádiz CF.”