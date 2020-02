El posible penalti a Nano Mesa. "Hay mucha gente viéndolo. Es penalti, no me escudo en ese tipo de jugadas, pero si nos pita un penalti por una mano en un rebote, también debe pitar ese. En estos casos podemos estar hablando, pero lo mejor es que el árbitro explique el motivo por el que va a ver el monitor en un caso y no en otro".

El entrenador del Cádiz atendió a los medios de información con una decepción indisimulable por el revés sufrido ante el Málaga. La segunda derrota en Carranza supone desaprovechar una extraordinaria oportunidad de abrir hueco con los rivales directos en la lucha por el ascenso a Primera. " Muy mal partido, muy mala primera parte , no recuerdo una así desde hace tiempo. Luego, en la segunda, con corazón, pudo haber penalti a nuestro favor, pero también ellos se quedaron dos o tres veces delante del portero. Cuando nos sacan de nuestra forma de jugar no somos buenos, sufrimos mucho. Queremos hacer otras cosas, no tenemos paciencia".

Sergio Pellicer: "Hemos hecho muchas cosas bien"

El entrenador del Málaga compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con la satisfacción del deber cumplido, no en vano su equipo ha sido el segundo capaz de asaltar el fortín gaditano esta campaña. "Encadenar dos victorias nos hace creer más para salir poco a poco de abajo. Además, en casa del líder, un equipo sólido, con mucha diferencia de puntos, una rivalidad histórica... Hemos hecho muchas cosas bien y lo más importante es que se ha visto que los jugadores tienen corazón. Hay que dedicar la victoria a la afición y a la gente del club". Sergio Pellicer reconoce que supieron sufrir. "Venir a este escenario y pensar que en los últimos minutos con 0-1 no vas a sufrir es absurdo. Esta afición gana puntos, como la nuestra en Málaga, así que no queda otra que felicitar a los jugadores, a los que han venido y también a los que se han quedado fuera de la convocatoria". ¿La permanencia o el play-off? "Miro al siguiente partido. Esta categoría es muy complicada, así que no debemos ni mirar para delante ni para atrás. Queda muchísimo. Hay que trabajar pensando ya en el próximo partido, con los pies en el suelo". El gol anulado al Málaga. "No he visto la imagen, el cuarto árbitro me ha dicho que había una posible falta al portero, pero poco más podemos decir. También ha habido luego una acción del VAR en el penalti a favor, otra en nuestra área. Un gol que celebras y luego no es gol genera un conflicto que hay que olvidar cuanto antes". Regalo del balón al rival en la primera parte. "Teníamos un plan, apretando desde atrás hacia delante, con transiciones rápidas. Pero luego hemos empujado bien, evitando que dieran sentido a sus salidas. Al final todo se decide en una acción, como ha ocurrido. Esa era la idea".