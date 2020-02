El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes por su posible renovación. El técnico fue claro sobre su situación e indicó que no hay nada nuevo al respecto. Eso sí, lanzó un mensaje para quien deba recogerlo. ¿Al presidente?

El club está renovando en los últimos tiempos a numerosos futbolistas: Alberto Cifuentes, José Mari, Garrido, Alberto Perea... El último fue Fali, anunciado el pasado lunes por la entidad cadista.

"Me alegro por los jugadores que están renovando, supone un paso en sus carreras. Del entrenador no hay novedad", expuso Álvaro Cervera en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El técnico aseguró que no le da vueltas al asunto. "Evito pensar en este tema porque no me hace bien", afirmó antes de poner el foco sobre otra persona: "si la situación está así es porque alguien quiere que esté así y ya está".

A tenor de sus declaraciones, Cervera tiene claro que su renovación, en caso de concretarse, se producirá más tarde. "Intento no pensar ello, lo que haga hasta el final de la temporada decidirá mi futuro, intentará hacerlo bien".

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha dicho en alguna ocasión que Cervera estará en el banquillo del equipo amarillo el tiempo que él quiera, aunque el entrenador, al ser preguntado por ello, negó que sea así: "es una frase que se dijo y quedó ahí, quedó bien y nadie contesta, pero eso no es así. Esa no es la realidad. Sabemos todos que no es así", finalizó el técnico del conjunto amarillo.

De esta forma, el técnico pasa la pelota al tejado del presidente, autor de esa frase. El tiempo pasa, la temporada se acerca a la recta final y la continuidad del entrenador sigue en el aire.

El contrato Cervera con el Cádiz CF expira el próximo 30 de junio. No hay ninguna cláusula que incluya la renovación automática en caso de ascenso a Primera División. Su vínculo más allá de esa fecha depende del posible acuerdo que puedan alcanzar las partes.

El director deportivo del club, Óscar Arias, dijo el jueves que Cervera cuenta con la confianza del presidente y la suya.