"Jurado tiene que dar un paso al frente"

José Manuel Jurado fue el fichaje más impactante que el Cádiz CF acometió el pasado verano pero el sanluqueño no ha terminado de entrar en materia, aunque todavía está a tiempo. El atacante lleva poco más de 70 minutos sobre el césped en una temporada que no está siendo nada fácil para él.

¿Qué le pasa a Jurado? ¿Por que no juega? El director deportivo, Óscar Arias, no eludió el asunto y explicó la situación del jugador en Radio Marca Cádiz. "Es un poco de todo, no es una cuestión sola. El futbolista vino con muchas ganas, con muchas expectativas. Se daban unas circunstancias familiares para que pudiese venir. Cuando llegó tuvo mala suerte con las lesiones. Vino con un periodo de inactividad y sufrió lesiones que le cortaron el ritmo".

Arias aún confía en la aportación de Jurado en los meses que resta de competición. "Todos estamos esperando que aparezca y esté en plenitud y el técnico le vea para estar de la partida. Es un jugador que puede resolver situaciones. Álvaro está con esto en la cabeza y esperando el momento".

Arias añadió que "Jose tiene que dar un paso la frente y decir aquí estoy yo. Estamos esperando que dé un paso, y por supuesto estamos aquí para ayudarle. Si Jose se incorpora y alcanza su nivel puede ser determinante".

El director deportivo aseguró que la continuidad de Jurado no estuvo en peligro. "En invierno no nos planteamos su salida. Tiene un entorno personal un poco complejo y la dificultad estar al cien por cien, pero todos estamos aquí para ayudarle. Le arropamos todo lo que podemos"..