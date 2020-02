El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga que se disputa el domingo 16 de febrero a las cuatro de la tarde.

Vuelta a casa: "Tras ganar fuera en casa tienes la opción de dar un estirón. Se ve que en esta Liga cuesta mucho ganar. La cosa se complica en cuanto fallas. Será difícil, venimos de no ganar de manera habitual en casa en los últimos tiempos".

Ventaja recuperada: "Cuando se perdió quizás la gente se puso nerviosa, pero todo es muy irreal este año, todo se mira desde los puntos que tenemos y no se mira más allá ni desde fuera ni desde el club. No es real que seamos mejores que nadie".

Dinámica: "Hay dos dinámicas, la del equipo y las de las demás. Si no ganas te pueden recortar. Tuvimos una buena dinámica y la otra sin ser tan mala nos recortaban puntos. Sabemos en qué lugar estamos, el equipo que somos y los vamos a intentar".

El reto del ascenso: "Se valora lo que hacemos pero se exige, no desde el punto de vista del equipo que somos sino desde donde estamos, y a veces eso es injusto".

Camino recorrido: "Podemos ganar y perder con cualquiera. Tener 52 puntos es para valorarlo. El fútbol no tiene pasado a mi no me vale eso. Hay un pasado que hay que valorar. Y es cierto que hay un objetivo que está ahí y hay que intentarlo".

El club: "Desde el club se pone el objetivo, está en su papel, y yo tengo que intentar mesurar para que se vea con tranquilidad".

La plantilla: "Está bien anímicamente, a veces desbordada de felicidad".

Disponibles para el partido: "Gente que no ha entrenado algún día pero por catarros y hay gente tocada como José Mari y Garrido".

Dudas en el once: "Como se suele decir, benditas sean las dudas. Al final la cuestión no es que juegue uno u otro, el problema es jugar de manera u otra".

Fali: "Nos motiva a todos por su forma de ser, es el tipo de jugador que nos gusta, nos apoyamos en gente como él".

¿Dos delanteros?: "La gran duda, que no es malo, es jugar con dos puntas, que Álex esté donde mejor rinde, podemos verlo de mediocentro de salida como en Las Palmas o durante el partido como en otras ocasiones".

Aspecto a mejorar: "Que el rival no haga lo que tiene previsto hacer y Las Palmas hizo lo que tenía previsto".

El Málaga: "He visto sus últimos partidos, tiene similitud con el de la primera vuelta, quizás sea más práctico, me sigue pareciendo que tiene uno de los mejores onces de la Liga. No una plantilla larga pero el once es muy bueno".