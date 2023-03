Apelación rechaza el recurso del Cádiz CF, que pide la suspensión cautelar de las sanciones a Ledesma e Iza Carcelén

Suele ser complicado que el Comité de Apelación corrija una resolución del Comité de Competición. Se cumple una vez más. De hecho, el Cádiz CF no ha tenido éxito en su recurso para intentar tumbar las sanciones impuestas a Jeremías Conan Ledesma e Iza Carcelén.

Competición castigó al portero con cuatro partidos y al lateral derecho con tres tras el encuentro ante el Getafe. La entidad cadista presentó alegaciones que fueron rechazada por el órgano federativo, que sancionó a los dos jugadores y también al segundo entrenador, Diego Ribera (cuatro partidos), y al técnico de porteros, Lolo Bocardo (seis). Todas las sanciones, en global 17 partidos, se mantienen tras pasar por dos comités.

Tras la resolución de Competición, el club elevó recurso al Comité de Apelación, que denegó la petición del Cádiz CF y por tanto mantiene las sanciones.

Apelación, en una extensa resolución de 15 páginas, tumba el recurso del Cádiz CF. "El contenido del acta arbitral goza de presunción de veracidad, pues esta no se ha desvirtuado, lo que supone que los hechos que la misma refleja, que deben entenderse acreditados, han sido correctamente calificados por parte del Comité de Competición", señala Apelación.

Apelación indica algo más: "Siendo las imágenes referidas a D. Diego Ribera Ramírez y a D. Jeremías ConanLedesma compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse error material manifiesto alguno, con independencia de que esas imágenes sean compatibles con otras versiones de los hechos, incluidas la que expresa el Club recurrente. Las meras dudas tampoco serían suficientes para demostrar ese error “claro y patente”, único capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral".

Y algo más, en este caso sobre Iza Carcelén: "Este órgano disciplinario reitera que al no poder analizar el documento probatorio, ni el vídeo que incorpora el recurso, y no realizar el Club ningún otro tipo de alegaciones que las basadas en la prueba videográfica incorporada al recurso no admitida, debe considerar que el contenido del acta arbitral goza de presunción de veracidad".

El siguiente paso del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla es recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y solicitar la suspensión cautelar de las sanciones hasta que se pronuncie el órgano al que acude un día antes del partido contra el Almería. La suspensión cautelar ha sido denegada por Apelación.

Ledesma e Iza Carcelén se pierden en principio el choque correspondiente a la 26ª jornada de Liga salvo que el club consiga la suspensión cautelar. En caso de conseguirla, entonces sí estarán disponibles.